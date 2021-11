El Gobierno confirmó pago al FMI y que negocian inversiones con Rusia y Arabia Saudita

Todesca resaltó que revisaron la marcha de la economía y un conjunto de variables entre los que observaron una recuperación fuerte de la actividad económica y destacó algunos datos que brindaron los funcionarios presentes en Casa Rosada

"la industria se ha recuperado mucho y eso es muy importante porque es traccionadora de otros sectores y paga buenos salarios en general" e informó que los números están 8,1% arriba de 2019

con ambos países se está conversando "en torno a exportaciones y a inversiones productivas en Argentina, no a estas otras cosas que leí en los diarios"

cuando ves crecer las importaciones es el reflejo del crecimiento general de la economía"

El presidente @alferdez encabezó esta mañana una nueva reunión del gabinete económico en Casa Rosada.



🤝 Junto a @JuanManzurOK, @Martin_M_Guzman, @SantiagoCafiero, @KulfasM, Claudio Moroni, Mercedes Marcó del Pont, Gustavo Beliz, Cecilia Todesca y Miguel Pesce. pic.twitter.com/71OKeKxZG9 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 30, 2021

Banco Central y el próximo vencimiento con el Fondo Monetario, respondió que están trabajando para la recuperación de las reservas y que la idea es hacer el pago de 1900 millones de dólares

la recuperación del empleo lleva 10 meses de crecimiento y que se logró dar vuelta suspensiones que se aplicaron durante la pandemia

La Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales fue la encargada de llevar adelante la conferencia de prensaEn este sentido comentó que el ministro de economía,, y que se basa en tres pilares que son el. También remarcó queTodescacon quien tuvieron un almuerzo, y que, lanzó Todesca, haciendo alusión a las notas publicadas sobre un posible endeudamiento para acrecentar las reservas del Banco Central.La funcionaria de Cancillería subrayó que, aclaró y añadió que están satisfechos con los datos, "las importaciones son 6 mil millones mensuales cuando en 2019 estabamos en torno a las 4 mil millones,Acerca de laque conduce Mercedes Marcó del Pont dijo quey adelantó que pronto estarán los datos. También se refirió ante la preguntas por las reservas del. Sobre el plan plurianual insistió en que no hay fecha y que están trabajando, al igual que en el mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible con el FMI.También indicó que por el lado de la cartera de Desarrollo Productivo,y advirtió que esto "importa porque esas industrias traccionan otras y eso genera finalmente el empleo". A su vez, alertó que la construcción está 3,2% sobre el 2019 y que el nivel de permisos para construir más alto en 5 años.Por el mismo lado, planteó que, "esos trabajadores no perdieron su empleo y ahora cobran la totalidad de su salario" y añadió que, entre los que destacó 43 mil en el plano industrial y contó que la industria del software está generando entre 1000 y 1100 empleos por mes.Consultada por la financiación de los viajes al exterior declaró,. "No nos parece mal que la gente viaje al exterior, todo lo contrario, lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a cuotas fijas porque le estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere", profundizó Todesca