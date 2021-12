Los bonos que prepara ANSES para diciembre: quiénes los cobrarían

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya estableció los bonos para pagar en diciembre, algunos están definidos y otros se van a oficializar la semana que viene.La ANSES y el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad avanzan con el pago de un bono de 32 mil pesos, destinados a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país.Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica.El programa funciona a través de un pago que se entrega mensualmente, el valor depende del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En consecuencia, durante el mes de diciembre los titulares van a cobrar aproximadamente un total de 32 mil pesos.El pago no es la única asistencia que ofrecen. También potencian su ayuda mediante un acompañamiento psicosocial para poder brindarle todos los recursos necesarios a la víctima de violencia de género.-Ser mujer o pertenecer al colectivo LGTBQI+-Atravesar situaciones de violencia de género-Tener 18 y 65 años-Quiénes cobren Asignación Universal por Hijo.-Quiénes cobren Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.-Quiénes cobren Asignación por Hijo con discapacidad.-Quiénes cobren Monotributo Social.-Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.-Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social).-Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional.-Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016.-Prestación por desempleo.El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, con la colaboración de ANSES y el Banco Nación, creó el programa "Más Cultura Joven", orientado a potenciar el consumo de bienes y servicios culturales por parte de los jóvenes que habitan todo el territorio nacional.Por un recurso de amparo de la oposición, el pago de este bono, que es para ayudar a los sectores culturales más golpeados por la pandemia, se postergó pero ya se puede acceder al mismo.El programa se creó mediante la Resolución 1499/2021, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El bono será de 5 mil pesos, lo pagará ANSES a través de una tarjeta del Banco Nación.En esta etapa, “Más Cultura Joven”, estará dirigido a los y las jóvenes integrantes de los siguientes grupos:-Beneficiarios del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina -PROGRESAR que funciona en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, en todos sus niveles, (Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Trabajo y Progresar Enfermería).-Titulares de la Asignación Universal por Hijo/a, bajo cualquiera de las modalidades admitidas, siempre que posean entre 18 y 24 años de edad.-Titulares de la Asignación Universal por Embarazo, bajo cualquiera de las modalidades admitidas, siempre que posean entre 18 y 24 años de edad.-Titulares de pensiones no contributivas por invalidez, siempre que posean entre 18 y 24 años de edad.-También se podrán inscribir aquellas personas que se encuentren fuera de la referida franja etárea y sean beneficiarios en alguna de las modalidades excepcionales del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR (jóvenes con hijos menores a cargo en hogares monoparentales, personas trans, pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, entre otras condiciones), las que podrán participar en idénticos términos y condiciones.*La percepción del aporte económico “Más Cultura Joven” destinado exclusivamente al consumo de bienes y servicios culturales, es compatible con la percepción de otros beneficios derivados de programas sociales nacionales, provinciales o municipales, de carácter alimentario, educativo, de salud, turísticos, o cualquier otro que pueda estar dirigido al mismo universo poblacional.El Gobierno analiza reforzar la asistencia social a través de un posible bono de fin de año en carácter de medio aguinaldo, según se informó en las últimas horas. Se espera que lo anuncie la ANSES antes del inicio del mes de diciembre.En caso de confirmarse, la medida alcanzaría a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, informó en exclusiva Ámbito.Los montos de dinero que ANSES ofrece a los titulares de Potenciar Trabajo dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil ya que equivale a la mitad de su valor.Según fuentes oficiales, alcanzaría los 8 mil pesos y se pegaría como única vez.Por estas horas, las autoridades que administran estos programas analizan el impacto de las medidas que se tomaron hace un tiempo como, por ejemplo, la unificación del calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar con beneficios como Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), según informó Ámbito.Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar van a recibir un monto de dinero que varía según la cantidad de hijos menores de edad que la familia registrada tenga en el sistema, algo que recibirán al mismo tiempo que se les deposite los pagos.-Familias con un hijo de hasta 14 años de edad, inclusive o discapacitado: $6.000-Familias que tienen 2 hijos de hasta 14 años de edad, inclusive o discapacitados: $9.000-Familias con 3 hijos o más, menores de 14 años de edad o discapacitados: $12.000