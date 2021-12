Vidal, la primera en apoyar a Macri tras ser procesado por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan

La primera, casi al unísono con el fallo judicial, fue María Eugenia Vidal, otrora referente del ala dialoguista

Mi solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos BASTA. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 1, 2021

Esperamos que las instancias superiores resuelvan el procesamiento del ex presidente Macri con independencia. Todo lo contrario a lo que hizo el Juez Bava — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 1, 2021

"Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política"

Somos millones los argentinos que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir luchando, cada día con más fuerza, para tener una justicia verdaderamente independiente de los poderes de turno. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 1, 2021

Sólo minutos después de que se conociera el procesamiento, embargo y prohibición de salida del país sobreacusado de ordenar el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan,. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos BASTA", tuiteó la diputada nacional electa por CABA, ex gobernadora bonaerense.Luego usó la misma red social, representante de la UCR, menos enfático: "Esperamos que las instancias superiores resuelvan el procesamiento del ex presidente Macri con independencia. Todo lo contrario a lo que hizo el Juez Bava".Se demoró casi una hora, el jefe de Gobierno porteño que busca liderar la coalición opositora., escribió."Somos millones los argentinos que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir luchando, cada día con más fuerza, para tener una justicia verdaderamente independiente de los poderes de turno", tuiteó Larreta, dirigente que siempre se distanció de las críticas a la Justicia expresadas por el actual oficialismo cuando gobernaba Macri.Al cierre de esta nota, todavía no se había pronunciado Patricia Bullrich, en otros tiempos la primera en defender y mostrarse cerca de Macri, luego de que éste la ungiera como presidenta del PRO.Tampoco se expresó nadie desde la Coalición Cívica. Ni Elisa Carrió, ni Fernando Sánchez, ni Juan Manuel López ni Maricel Etchecoin, principales dirigentes del espacio a nivel nacional.