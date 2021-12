Rossi aseguró que no hay persecución contra Macri

“No corresponde la victimización de Macri, no hay una persecución contra Mauricio Macri. Nosotros no hacemos la denuncia en Dolores sino en la cámara de Mar del Plata que es la que deriva la causa a Dolores lo cual nos sorprendió en ese momento”, dijo el ex ministro de Defensa y ex presidente del bloque FpV en Diputados, Agustín Rossi.Las declaraciones del ex funcionario nacional se dieron en diálogo con el programa Arriba Quemando el Sol de Radio Rebelde, donde fue consultado por la causa de espionaje a las victimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.“Es muy claro el procesamiento. La ley de inteligencia es muy clara, prohíbe hacer cualquier tipo de inteligencia contra ciudadanos”, recalcó Rossi.A su entender, “lo que intentan decir desde la defensa de Macri es que había que tratar de resguardar la seguridad presidencial, pero hay otras formas de hacerlo”.TRAS LAS ELECCIONESPor otra parte, manifestó sus inquietudes sobre la performance del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. “No hicimos una buena elección en santa fe, no hubo la recuperación que sucedió en Buenos Aires o en Chaco”, sostuvo Rossi para quien “hubo una estrategia equivocada, se provincializó la campaña y se invisibilizó la figura presidencial y de la vicepresidenta”. “Hicimos una campaña que casi no se interpeló a los candidatos de cambiemos”, lamentó.DEUDA CON EL FMIPor último, se refirió a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “Esta es una deuda que se tomó irresponsablemente por parte del gobierno de Macri. Nuestro Gobierno está tratando de lograr una renegociación con el FMI para lograr la mayor libertad posible para lograr un crecimiento”, subrayó.Y remarcó: “Nosotros tenemos primera minoría en diputados y senadores y eso nos permite pensar que buscando consensos podemos lograr aprobar las iniciativas”. “La oposición podrá obstruir, pero no creo que tenga la posibilidad de imponer una iniciativa propia”, señaló.