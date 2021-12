Juntos por el Cambio se partió en 7 bloques en Diputados y el PRO cambió nombre para evitar más fugas

En la antesala de la jura de los nuevos diputados y diputadas nacionales, quedó confirmado que por ahora Juntos por el Cambio pasará de tener tres bloques a partirse en al menos siete bandos al interior de su interbloque en la Cámara de Diputados de la Nación, todo pese a haber sido la fuerza más votada a nivel nacional en las últimas elecciones legislativas.La conclusión surge del anuncio de Evolución Radical, el espacio que conduce a nivel nacional Martín Lousteau, de alejarse del bloque de la UCR y formar una bancada propia en la Cámara de Diputados. Sucedió luego de semanas en que ensayaron presión para quedarse con alguna vocería o autoridad para su sector y, al no haber podido superar sus diferencias con la conducción que lidera Mario Negri, se produjo la ruptura.Ahora, Juntos por el Cambio (JxC) deberá lidiar con esa tensión y con un interbloque que quedará conformado por al menos siete bancadas diferentes en la Cámara baja. Además, los otros socios mayoritarios, el PRO y la Coalición Cívica, jugaron en la interna radical: el macrismo y la CC apoyaron la continuidad de Negri mientras que Horacio Rodríguez Larreta y su subsector no se expresaron pero mantienen una alianza con el radicalismo de Lousteau.El sector de Lousteau no fue de la partida en la reunión de la UCR de anoche, para ratificar autoridades y poner fecha a la elección de jefes partidarios, y mediante una nota dirigida a la Presidencia de la Cámara, formalizó la conformación del nuevo bloque, integrado por 12 miembros y con el cordobés Rodrigo de Loredo como presidente.Con esas anunciadas ausencias, el grueso de la bancada radical ratificó a Negri como presidente, a Karina Banfi como vicepresidenta y anunció la postulación de Julio Cobos como vicepresidente tercero de la Cámara."Siempre estaremos en el bloque UCR defendiendo los valores del radicalismo, luchando por la República y respetando a rajatabla el contrato electoral con la ciudadanía. No es tiempo de especulaciones mezquinas. Que la sociedad esté tranquila: nunca seremos cómplices del Gobierno", señalaron los 33 diputados que continúan dentro de la estructura orgánica del radicalismo parlamentario a través de un comunicado difundido al término de la reunión.En síntesis, con 12 diputados el bloque UCR Evolución superará por uno a la bancada de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que está integrado por 11 legisladores y pasa así a ser cuarta fuerza al interior de JXC y pierde peso.Confirmada esta ruptura, la UCR quedaría en 33; UCR Evolución en 12; la Coalición Cívica en 11; el sector de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, con 4 diputados; el monobloque liderado por el economista Ricardo López Murphy y otro del salteño Carlos Zapata, referenciado en Alfredo Olmedo.En cambio, la primera fuerza interna es el séptimo, por ahora, y mayoritario bloque de JXC, el PRO. Sin embargo, para sumar 54 integrantes resolvió finalmente cambiar su nombre por el de "Frente PRO". Lo hace para "contener" a algunos de los legisladores electos en los últimos elecciones que no se "sienten identificados con el macrismo". Se evita de este modo que conformen bancadas por separado, como de hecho ya ocurrió con el sector de Monzó, que se llevó dos diputados que actuamente son de las filas PRO.Esa nueva designación permitió que el bloque pase de tener 50 integrantes a 54, a partir de las incorporaciones de Avanzar San Luis, integrado por el exgobernador Claudio Poggi; de los sanjuaninos Marcelo Orrego y Susana Laciar, con partido propio, y a la misionera Florencia Klipauka Lewtak, del sector del exgobernador Ramón Puerta y del exsenador Miguel Pichetto.De todos modos, la decisión del sector que lidera Lousteau no sorprendió demasiado a los diputados que respaldan a Negri, ya que se trata del tercer intento de Evolución de separarse de la estructura formal del bloque.Las tensiones en el seno de ese espacio se profundizaron el jueves pasado cuando Emiliano Yacobitti amenazó con que podían irse del bloque, en una reunión que se hizo en el despacho del diputado de la UCR, Miguel Bazze, cercano a Negri.Ese escenario, como públicamente hicieron saber desde el sector de Negri, se profundizó con los hechos ocurridos el viernes en el Comité Nacional durante la elección de autoridades de la Juventud Radical, donde fue electa Valeria Pavón, una joven correntina que responde al sector encolumnado con los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales, que respaldan la continuidad de Negri.Según Marcelo Bonelli en TN, el expresidente Mauricio Macri está "furioso" por los resultados de la interna radical, tras el portazo del sector que responde a Lousteau, aliado porteño de Rodríguez Larreta.La versión indica que, como expresara anoche en televisión de una violenta manera el periodista militante Eduardo Feinmann, el líder de Juntos interpreta que la división radical "solo favorece al Gobierno". Macri, en cambio, reclama dureza extrema con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.Cabe recordarse que el ex presidente fue procesado recientemente por espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan durante su gobierno. Según el líder PRO, es una "persecución política" en su contra, pese a los hechos de inteligencia ilegal que el juez Martín Bava tiene probados en el expediente.En el seno del PRO están preocupados por la decisión porque es una muestra de ruptura tras la victoria de JXC en las elecciones legislativas. El jefe de Gobierno porteño, según Bonelli, tampoco está contento pero no se expresó él ni nadie de su entorno contra la movida de Lousteau, como sí hizo el macrismo. Señalan que tampoco es contraproducente con su idea de liderar una oposición amplia.