Carne: el Gobierno abre las exportaciones a mercados emergentes pero protege cortes populares

el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, culminó esa grilla con una reunión con los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias aglutinadas en la Mesa de Enlace para detallar los planes del Gobierno en torno al mercado de la carne

Vamos a garantizar previsibilidad y reglas claras a la cadena de ganado y carnes para aumentar la producción y de la productividad que permita, como me encomendó el presidente @alferdez, abastecer el consumo interno y cumplir e incrementar las exportaciones. #PlanGanAr🐄🇦🇷 pic.twitter.com/deeqbOsnti — Julián Domínguez (@DominguezJul) December 9, 2021

En una seguidilla de semanas de intensas reuniones de diálogo intersectorial,Tras ese encuentro, realizó dos grandes anuncios que marcan continuidades con lo que el Gobierno venía sosteniendo y argumentando: confirmó que habrá una flexibilización de las exportaciones y, a la vez, que la medida no incluirá cortes populares para no afectar al bolsillo de los consumidores.En específico,A su vez,, en el mes de diciembre, de 20 mil toneladas de determinados cortes.El funcionario mantuvo un encuentro ayer por la tarde con autoridades de las entidades que integran la Mesa de Enlace para tratar de acordar una propuesta que permitiera generar "previsibilidad y confianza" en el sector de la carne, además de impulsar la producción y las exportaciones.Domínguez señaló que "la decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena"."Vamos a aumentar la productividad porque queremos producir más carne, con un horizonte claro para los próximos dos años: recuperar nuestro stock ganadero", sostuvo Domínguez.Del encuentro participaron los presidentes de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; de la Federación Agraria (FAA); Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y de Coninagro, Carlos Iannizzotto. Estuvieron presents además el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora; el gobernador santafesino, Omar Perotti; y ministros de las demás provincias ganaderas.Domínguez presentó el Plan GanAr 2022-2023, en el que se marcan los lineamientos de la política ganadera para los próximos dos años. "La decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena", afirmó.Al arribar a la sede de la cartera agropecuaria, Chemes afirmó que "las expectativas son que definitivamente se abran las exportaciones de carne, que no se piense en un incremento de las retenciones ni suspensión de exportaciones, y que se nos brinde un marco de previsibilidad y confianza".Pino dijo que "se avanzó en que logramos tener números coincidentes entre el ministerio y las entidades y a partir de ahí podemos hablar desde la misma base, consensuamos stock ganadero, capacidad de producción de carne para terminar el 2021 y previsibilidad y volumen de carne para el 2022".En tanto, Achetoni explicó que "a través de las reuniones de los técnicos se empezó a avanzar en un camino de entendimiento sobre puntos en los que podemos empezar a coincidir" pero agregó que "hay mucho para conversar y discutir".