Lula estiró la definición sobre si enfrentará a Bolsonaro como candidato presidencial para Brasil 2022

Desde Argentina y en la antesala de su participación en el acto de Plaza de Mayo por el Día de la Democracia, donde comparatirá conSi bien no dijo si será o no candidato, se expresó alegre debido a que la alta aceptación que tiene el pueblo brasileño por él, según las encuestas, peroEn diálogo con Radio Con Vos, el líder brasileño se mostró feliz de estar en Buenos Aires, donde esta tarde participará de un acto por la democracia junto con el presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner.Destacó que en la Argentinaante su "situación", en relación a los más de 500 días que estuvo preso por una causa judicial que terminó por anularse debido a que no existían pruebas concretas en su contra, pero que sirvió para que no pudiera ser candidato en las elecciones de 2018, que llevaron a la presidencia a Jair Bolsonaro.Sobre el actual mandatario, que aspira a su reelección con pésimas probabilidades según las encuestas, Lula aseguró que "nunca le interesó la integración" regional "ni el Mercosur".El expresidente entre 2003 y 2010 y líder del Partido de los Trabajadores (PT) reconoció que todos los sondeos conocidos hasta el momento le otorgan gran favoritismo, pero se negó a confirmar por ahora que será candidato en octubre del año que viene.Finalmente, consultado sobre qué debiera hacer la región en el contexto de una vuelta de gobiernos progresistas (que se completaría con la elección de Gabriel Boric en el balotaje chileno y su triunfo en Brasil ante Bolsonaro), Lula se pronunció por la necesidad de que se encaren proyectos globales desde lo cultural, la tecnología y el comercio exterior.