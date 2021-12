Alberto, Lula y Mujica hicieron un video en el que hablan sobre la Democracia

"una democracia sin justicia y sin igualdad no es democracia". A su vez se mostró contento de celebrar el día de la democracia con "dos enormes amigos, líderes de su pueblo"

en la mayoría de los países del mundo, la élite económica y política se apoderaron de la democracia" y advirtió que la justicia actúa más para defender a los ricos que a los pobres

El Presidente, en el marco del acto que compartieron en Plaza de Mayo el viernes. Los referentes de Brasil, Uruguay y Argentina remarcaron que es un sistema perfectible pero el mejor que se ha construído.El primero en hablar es el Jefe de Estado argentino que remarcó, "la democracia es el mejor modo que tenemos las sociedades para poder convivir, supone respetarnos,supone generar justicia e igualdad" y acotó,Por su parte, el expresidente de Uruguay manifestó que "por ahora los humanos no hemos podido inventar un sistema mejor que la democracia" y analizó que. "Tiene un viejo sueño incompleto, la igualdad, somos iguales ante el derecho pero no somos por ahora iguales en oportunidades frente a la vida, es una deuda", expresó.Lula subrayó que "la democracia es la mejor y más importante forma de gobierno porque permite la pluralidad la divergencia y la diversidad mientras, "cuando los trabajadores piden aumento de salario y hacen una huelga, la policia golpeará a los trabajadores pero nunca golpeó a los empresarios para ayudar a los trabajadores, es siempre presión sobre las personas pobres".Para cerrar, el brasilero indicó, "pienso que la democracia es un proceso de perferccionamiento de un régimen de convivencia democrática de la humanidad" y añadió que "es importante comprender que la democracia no es un pacto de sistema"., concluyó Lula.