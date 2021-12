Los trabajadores aceiteros recibirán un bono de verano por más de $ 104 mil

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, gremio más conocido como Aceiteros, cerró su paritaria con un acuerdo que no sólo mejorará el poder adquisitivo del sector sino que además otorgará un voluminoso bono extraordinario.Según la información publicada, los trabajadores conducidos por Daniel Yofra en Aceiteros comenzarán a cobrar a partir del próximo 1° de enero un salario básico inicial de 153 mil pesos. El acuerdo firmado estipula que durante enero, febrero y marzo de 2022 el sueldo de inicio será de 140 mil pesos con un adicional no remunerativo de 13 mil pesos, que se incorporará al remunerativo a partir de abril de 2022.Sin embargo, no es la única buena noticia para los trabajadores aceiteros: a ese incremento paritario se le agrega además un bono no remunerativo de 104.214 pesos, a liquidarse en los meses de febrero y marzo de 2022.El acuerdo estará vigente hasta agosto de 2022, momento en el que el gremio y las cámaras del sector (CIARA, CIAVEC y CARBIO) volverán a negociar para evaluar la evolución de la inflación y su impacto en los salarios.Sobre el bono, desde Aceiteros aseguraron que "se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010 y que desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, imputamos como participación en las ganancias" del sector.