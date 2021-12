Presupuesto 2022: Katopodis, Vizzotti y Guerrera defienden el proyecto en Diputados

hoy es el turno de otros tres ministros del Gabinete de Alberto Fernández para defender en Diputados el proyecto de Presupuesto 2022: los titulares de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; de Salud, Carla Vizzotti; y de Transporte, Alexis Guerrera, exponen ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, en el marco del debate a través del cual el oficialismo aspira a debatir en el recinto el jueves próximo

Juntos por el Cambio criticó el "apuro" y algunos números pero aseguró que no será un impedimento para la sanción del Presupuesto 2022

Tras el paso dede ayer,La discusión inició ayer, cuando Guzmán, el ministro de Economía, afirmó que el Presupuesto para 2002 se aplica en un marco en el que se sigue. Claro, la primera referencia es el gobierno de, que en el año citado se endeudó con el FMI y colocó al país en una crisis que se agudizó en 2019.Laen el recinto de la Cámara baja el proyecto para darle tiempo al Senado de sancionarlo antes de fin de año.Hoy exponen, que dan precisiones respecto de las previsiones contempladas en el Presupuesto 2022 en cada cartera ante la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos). El encuentro se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.En la primera jornada de debate, con Guzmán allí, el oficialismo se llevó una primera buena noticia ya que, en principio,El diputado del PROadelantó que su bloque no va a estar en contra del proyecto del oficialismo a pesar de haber expresado su rechazo al "apuro" con el que piensa tratarlo el Frente de Todos. "La oposición va a posibilitar el tratamiento del presupuesto y darles las herramientas al Ejecutivo como hemos hecho siempre", dijo.El legislador por Santa Fe descartó la chance de que el gobierno pueda necesitar prorrogar por decreto el presupuesto actual. La versión circuló en algunos medios de comunicación, que consultaron en Casa Rosada y la respuesta fue la obvia y legal: si no hay ley de leyes nueva, se debe prorrogar la vigente con las modificaciones que el caso requiera.Los liberales, por su parte, conpresente en el debate a pesar de no ser miembro de la comisión y con la ausencia de(prefirió dar una charla en Rosario), pidió especificaciones sobre el acuerdo con el FMI y cómo llegaría al Congreso.El proyecto de Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1 para el año próximo, y no contempla el pago al Fondo Monetario Internacional."El proyecto busca satisfacer cinco objetivos, la inclusión social, dinamismo productivo, estabilidad macroeconómica, federalismo y soberanía", dijo el ministro, y destacó el proceso "de recuperación económica, de manera sólida, que permitirá que el PBI crezca el 10%".Guzmán dio su exposición ante la comisión de Presupuesto, a la que concurrió acompañado por la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro; y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Rafael Brigo.