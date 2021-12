Caamaño advirtió que parte del espionaje ilegal encontrado en la AFI sólo podía servirle a Macri

no había bases de datos y estaba todo desordenado, "en algún punto creo que también fue a propósito, es una manera de poder tener cosas"

Caamaño indicó que "no podría asegurar que en todos los casos él (Macri) supiese absolutamente todo, pero hay cierto espionaje ilegal que se deduce que sólo podía servirle al presidente como el del ARA San Juan"

el presidente "nos había pedido que transparentemos los fondos de la AFI"

La interventora de la AFI,y resaltó queEn este sentido comentó que, por ejemplo,y agregó que "todo eso fue, no digo de casualidad, porque como intervención fuimos a revisar lo que pasó pero si",, en diálogo con El Destape Radio.y remarcó que habla de 'absolutamente todo' porque por las responsabilidades el Jefe de Estado no puede saber todo lo que sucede en todas las dependencias, "hay cosas que el Presidente no sabe que firmo".A su vez hizo alusión al manejo administrativo de la Agencia, ", ahora blanqueamos los sueldos de los empleados que tienen una cuenta bancaria como todo trabajador" y añadió que. "Yo asumí el 23 de diciembre y al gente no había cobrado el aguinaldo, el problema era que había que contar la plata en efectivo, que iba todo en un sobre", expresó.Para cerrar contó quey subrayó que Alberto Fernández rompió la promiscuidad entre la AFI y la Justicia, había un círculo vicioso donde un juez tenía un agente amigo y ese agente armaba carpetazos”. "", concluyó Caamaño.