Presupuesto 2022: se cierra el debate en comisión y el FDT busca el dictamen con negociaciones contrarreloj

La comisión de Presupuesto y Hacienda fue convocada a una última reunión este miércoles desde las 14 para cerrar el debate que comenzó este lunes con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán. El oficialismo ya convocó a sesión especial para este jueves desde las 12 por lo que descuenta que tendrá el dictamen favorable aún cuando los bloques de la oposición no adelantan postura y los números están equilibrados.Este miércoles tendrán voto en la comisión 49 miembros plenos. De estos, 25 eran del Frente de Todos durante los dos primeros años de gobierno dey le alcanzaba para sacar los despachos. Pero este año, luego del recambio pasó a 24. En tanto,sumó de 22 a 23 firmas. El bloque Córdoba Federal seguirá con una voluntad al igual que el Frente Renovador de la Concordia de Misiones. Por ende, quien alcance acuerdos con los dos bloques provinciales, se podría imponer en las votaciones.En Juntos por el Cambio la conversación interna duró hasta las últimas horas del martes. “dijo un diputado de Evolución Radical a Data Clave. Pero había otros sectores que proponían “abstenerse” en la votación del recinto para ser una oposición “responsable”. Sin embargo, en la comisión, habrá un dictamen de rechazo suscripto por todos los bloques del interbloque. De cara al recinto, la mayoría se inclinaría por el voto negativo. Sin embargo, tal como confirmaron en el debate, estarán para el quórum que requiere el inicio de la sesión del jueves.La firma clave en la comisión es dely está en manos del misionero Diego Sartori. La provincia de Misiones está 23° en la lista de obras públicas directas otorgadas por el estado nacional. Desde el interbloque aún no definieron qué harán en la comisión. Esperarán hasta último momento un “gesto” del oficialismo. Hay que recordar que el Frente Renovador de Misiones es uno de los espacios provinciales que siempre aportó al quórum en Diputados con actitud “colaborativa” como ellos mismos definen. El representante del bloque de Córdoba Federal es Ignacio Garcia Aresca, aunque el peronismo cordobés tiene mayor volatilidad a la hora de acompañar al oficialismo.El presidente del bloque schiarettista, Carlos Gutierrez, calificó como de “silencio absoluto” la respuesta de los funcionarios sobre el planteo de bajar las retenciones., dijo el referente de Córdoba. El interbloque Federal no quiere sumarse a ninguna ola de los distintos bloques de la oposición que componen Juntos por el Cambio y afirman que definirán “por su parte” sin presiones de nadie y en constante coordinación interna. La decisión se conocerá en la comisión.Los votos de los bloques provinciales serán clave en caso de que en el interbloque que conduce Mario Negri triunfe una posición de rechazo unánime en el recinto. Por la paridad entre el, hasta las posibles abstenciones jugarán en el resultado final.