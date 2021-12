Reigada defendió el Presupuesto 2022 de PBA: "Reafirma la propuesta de una provincia con más equidad y justicia social"

En diálogo con Política Argentina, señaló que el proyecto de Cálculo de Gastos y Recursos asume que “continuará la recuperación econ{omica registrada en el presente año, estimando un crecimiento del 4,3% para el 2022”. Es decir, siguiendo las palabras de Reigada, en términos presupuestarios se estima “una mejora real tanto en los recursos como en las erogaciones”. “El incremento del gasto respecto a los años previos está caracterizado por un significativo aumento en las inversiones de capital, especialmente en infraestructura y vivienda, en promoción de la producción, en escuelas y tecnología educativa, en seguridad y en salud”.

Para la legisladora, “hay que destacar que se consolida la expansión que exhibió el Servicio de Alimentación Escolar (SAE) durante la pandemia”. “De este modo, en 2022 la inversión en este rubro alcanzará los $ 51.575 millones para un total de 3.385.733 de raciones, un 57,4% más que las existentes en 2019”, sostuvo.Asimismo, en lo que respecta al empleo público se prevé la creación de 25.450 nuevos cargos. Reigada aseguró que en su mayoría se trata de la incorporación de nuevos agentes policiales y designaciones docentes para el programa de fortalecimiento para aquellos alumnos más afectados por la no presencialidad durante la pandemia.“Todo esto es parte del análisis que hamos realizado con el IDESBA, el Instituto de investigación de la CTA, junto a mi equipo asesor”, detalló.En otra línea, rechazó los cuestionamientos de Juntos. “Sabemos que desde la oposición habrá críticas, pero desde una postura de impedir que avancemos en la provincia con una política de mayor progresión tributaria”.“Cabe remarcar que hay un alivio en la responsabilidad fiscal de los sectores más golpeados por el ajuste de Macri y Vidal, y luego por el parate de la pandemia, que está basado en no aumentar al ritmo inflacionario de este año, y solamente para menos de un 20% se prevé aplicar el 45% de aumento en el inmobiliario y automotor, que igualmente no supera a la inflación”, indicó.Respecto de este tema, Reigada subrayó que “es un presupuesto expansivo, que se asienta en una muy buena negociación de la deuda, y en déficit y endeudamiento previsibles, que al incrementar el impulso a la producción, tiene proyección positiva”.Para ella, “si bien en el actual proyecto se estima un déficit financiero un 39% mayor al de 2019, la composición delmismo varía ya que se reducen significativamente los pagos de intereses -resultado de la renegociación de ladeuda provincial con el sector privado- y, por el contrario, se incrementa el gasto destinado a atender necesidades económicas y sociales prioritarias”.Reigada valoró además la presencia de dirigentes sindicales en la representatividad legislativa. “Creo que la presencia de ayer frente a la legislatura provincial de un sector sindical muy amplio, con la consigna por un presupuesto provincial basado en la soberanía, el trabajo y la producción, reconociendo en este proyecto del ejecutivo la sintonía con lo que requiere desde las organizaciones, era principalmente un reclamo a los bloques de la oposición que ponen trabas a poder avanzar en este sentido”.