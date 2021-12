Terceras dosis: ya se aplicaron más de tres millones en la Argentina

El operativo de vacunación anticovid registró en lo que va de diciembre un "importante avance", lo que llevó a tener el 82% de la población con el esquema iniciado y el 68,2 completado, mientras que, en la población mayor de 18 años, la cifra asciende al 92,8% con esquema iniciado y el 81,8% completo.

En un comunicado, el ministerio de Salud aseguró que se logró. Además,De acuerdo a los datos difundidos por la cartera, en relación a la población mayor de 50 años, el 94,3% inició su esquema y el 89,8% lo completó. A su vez, el 93,9% de las personas mayores de 60 años inició su esquema y el 90,1% lo completó.. Además, en niñas y niños de entre 3 y 11 años, el 59,3% inició su esquema y el 32,5% lo completó.El ministerio resaltó que el incremento en la vacunaciónAdemás, indicó que, pese a contar con una predominancia del 98% de variante delta en el país "no se ha registrado una escalada de casos, hay un número bajo de internaciones en unidades de terapia intensiva por coronavirus y se sostiene un reducido impacto en la tensión del sistema de salud".Respecto a los beneficios de la vacunación en relación a la incidencia de infección, en las últimas cuatro semanas, en la población con dos dosis es de 62,2 cada 100.000 y en la población no vacunada es de 177,1 cada 100.000. Mientras que la mortalidad, en población con dos dosis es de 3,17 cada 1.000.000; y en la población no vacunada es de 9,28 cada 1.000.000.