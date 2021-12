Seis testimonios y la advertencia de Fabiola Yañez: la causa por abuso sexual contra Gianola

Este viernes, el actor deberá presentarse frente al Poder Judicial para declarar por seis denuncias de abuso sexual que tiene en su contra. Será de forma virtual y, según trascendió, la fiscalía podría pedir la detención del actor, luego de la declaración.

Gianola se negó a declarar argumentando sobre las causas: “Primero, no tengo seis denuncias penales sino dos, unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Yo no acepté la extorsión y me denunció. Tenemos los audios que comprueban el intento de extorsión. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor. En la segunda denuncia también todos los testigos declararon a mi favor, salvo una persona que era su pareja”.

En 2018, Natacha Jaitt había escrito: “Fabián Gianola, me encerró en un baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs, tuve que gritar fuerte para q me deje huir. Lo juro por mi padre”.

expresaron desde la Justicia, según consignó Filo News. El pedido de declaración fue originado por la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).Gianola fue acusado por primera vez en junio del 2019 y fueron dentro de un contexto laboral. Allí denunciaron la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses que trabajó con él en el programa El kiosquito de Fabián. La denuncia de Meneses es por abuso sexual con "acceso carnal".Luego se supo que antes fue la misma primera dama Fabiola Yáñez, quien en 2018 relató que sufrió acoso por parte de Gianola.contó en aquel momento en Intrusos.Por su parte, Aguirre habló en televisión: "Estoy muy contenta porque se está haciendo Justicia. La persona que vivió esto fui yo y no voy a dejar que quede impune. Hay quienes se tapan los ojos y dicen que 'es buena gente, gran cómico' o lo que sea, pero en lo personal es una basura, lamento haberlo conocido ". Gianola también decidió hablar y como se esperaba calificó las denuncias como “una mentira" con "el único fin de extorsionarme".“Por otro lado quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las dos familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para darme su apoyo y darme pruebas. Las dos familias me acercaron pruebas de las denunciantes que vamos a usar. Quiero también contarles que no voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados. Estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas”, señala el actor en el video.Mientras tanto, la abogada de una de las víctimas, María Laura Berodia, presentó esta mañana en el juzgado Criminal y Correccional 49, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano, el pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual de seis años como mínimo según la escala penal.El pedido fue apoyado por el abogado de la otra querella del expediente, Gustavo D’Elía, que en declaraciones a un canal de noticias recordó el antecedente del actor Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz Thelma Fardin, que se fue a Brasil apenas se conoció la imputación.razonó el abogado que representa a la locutora Marcela Aguirre.