"Vi al PRO ser incorrecto": Esmeralda Mitre reveló por qué haría política en el peronismo

Esmeralda Mitre destrozó a esa empresa y su cercanía con el PRO y reveló por qué, si se decidiera a participar en la política, lo haría desde el peronismo

“Porque si tengo que elegir un partido, siendo tan anti macrista por todas las razones que di, por lo incorrectos que los vi ser, estando cerca del partido cuando mi ex marido (Darío Lopérfido) tenía mucha injerencia ahí adentro y ví todo lo que hacían, elijo otro partido. Y el otro partido que me queda por elegir, es el peronismo. No queda otro"

Luego de enterarse a través del abogadode novedades favorables en su demanda por volver a ingresar a la toma de decisiones en el diarioy averiguar a quién pertenecen las acciones mayoritarias, en donde se sospecha el avance deCabe recordar que la actriz viene denunciando supuestas relaciones entre dicho accionistas mayoritarios de la empresa mediática, a través de la familia Saguier, con el ex presidente Macri y con “cierto empresario de medios muy importante al que no se puede nombrar porque no está en los papeles” y que habría ayudado con prestamos multimillonarios a la empresa para pagar deudas y lanzar la señal televisiva “LN+”., respondió la heredera de Bartolomé Mitre consultada por Noticias acerca de si, en caso de ganar la demanda, haría valer su peso accionario para alejar a La Nación del PRO.Ante una repregunta respecto de si esa modificación en la línea editorial "entraría en colisión con la audiencia de La Nación", Mitre consideró que eso no sucedería:"Yo creo que hay muchísima gente enojadísima, muchísima gente que me cruzo por la calle, que me escriben por Twitter, que están emocionados de que por favor ese diario vuelva a ser como debe ser, que ya no quieren suscribirse más de esta manera como están”, agregó.Luego, revalidó sus declaraciones previas respecto de que en caso de dedicarse a la política lo haría en el Frente de Todos y no, como anteriormente se presumía, en las filas del PRO., sentenció.