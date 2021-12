El centro cívico de Chubut quedó destruido, dijo el intendente de Rawson tras la protesta de antimineros

El intendente de Rawson,afirmó que el centro cívico de la capital de Chubut quedó “destruido”, tras las protestas y manifestaciones ocurridas en el marco del tratamiento por parte de la Legislatura provincial del proyecto que habilitó la explotación minera en la provincia.dijo el jefe comunal pasada la medianoche, en un mensaje grabado que se difundió por las vías institucionales.El intendente de la capital del Chubut enumeró que el edificio de, ellay el edificio de la legislaturaLos incidentes de ayer dejaron el saldo de al menos 20 policías heridos de distinta consideración y otro tanto de manifestantes heridos por postas de goma disparada por las brigadas antidisturbios de la policía del Chubut.Las protestas comenzaron el miércoles por la noche por parte de agrupaciones ambientalistas y antimineros que reaccionaron ante la aprobación del proyecto de zonificación que habilita la minería metálica en dos departamentos del interior provincial., sostuvo Biss.El intendente aseguró: “Sabemos que grupos con combustible y elementos inflamables ingresaron durante el día de otras ciudades y no nos explicamos cómo no hubo ningún tipo de control”. Asimismo, reconoció que “la política falló, porque esto no pudo haber pasado” tras aclarar que su partido -la UCR-Entre los daños materiales se deben incluir también una camioneta oficial que fue incendiada en inmediaciones de la Casa del Gobernador y un patrullero estacionado frente a la comisaría de Rawson.