Denuncian a Stornelli por violar información del teléfono de Baratta para entregársela a Santoro en Clarín

el abogado Alejandro Rúa acusa al fiscal procesado en una causa por espionaje ilegal y extorsiones de los presuntos delitos de violación de secretos e incumplimiento de sus deberes

Alejandro Rúa aseguró en su denuncia que se difundió información privada de Baratta luego que el fiscal federal accediera de manera ilegal al contenido privado del teléfono personal del acusado

Una vez más,que no sólo no debiera cometer, sino que, por el contrario, debería garantizar que no se produzcan en el marcos de sus elevadas responsabilidades por su cargo en el Poder Judicial.En este caso,, confirmaron a Télam fuentes vinculadas a la causa.La denuncia también está dirigida contra todo el personal de la secretaría 21 del Juzgado Federal 11 y fue presentada por Rúa en tanto defensor del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación,. Ese móvil había sido secuestrado años atrás, en el marco de la causa en la que estuvo detenido por supuestas anomalías en la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca.Según precisó el abogado denunciante,¿Cómo llegó a Clarín la información que estaba en el teléfono de Baratta y que tenía Stornelli?, hombre que es parte del expediente que tiene procesado a Stornelli.El abogado definió al periodista de Clarín comode Stornelli en el sumario por los supuestos delitos de espionaje ilegal y extorsión a empresarios, y que la violación de derechos de Baratta “fue objeto ya de denuncia ante las Relatorías Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.Rúa, en ese sentido, declaró que “obtenida que fue por el fiscal (Stornelli) esa copia ilegal de toda la información del teléfono de mi asistido, incluida la que no se vinculaba con el objeto procesal del caso ni con otro trámite según la constatación judicial que se hizo, y que debía mantenerse en reserva en Secretaría, comenzó la difusión de su contenido a través de su periodista ladero”.Además, sostuvo que varias veces reclamó “el debido resguardo de la información” al Juzgado Federal 11 y “la expresa exclusión de cualquier transcripción o grabación de conversaciones privadas, en cuanto los temas sean de índole personal, no susceptibles de investigación penal”.Y agregó que “el teléfono de mi asistido (por el exfuncionario del ministerio de Planificación) contenía datos de su privacidad” que se debían mantener en reserva”, entre ellos diálogos entre imputado y defensor y que, fuera de los juzgados en los que tramitan causas contra Baratta “nunca nadie” tuvo acceso al contenido íntegro de los discos de la pericia.