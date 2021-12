18.12.2021 / FRENTE DE TODOS

Alberto Fernández: “"Voy a seguir gobernando en el 2022, con presupuesto o sin presupuesto"

El presidente de la Nación también valoró la actitud que tuvo el ex jefe de Estado Néstor Kirchner en la negociación de la deuda con el FMI. Con críticas a la oposición, expresó: "Me apuran con el Fondo y no me aprueban el Presupuesto".