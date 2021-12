Bullrich le abrió la puerta de JXC a Berni, enterró a Marcos Peña y le hizo una sonrisa electoral a Macri

dejó críticas para Horacio Rodríguez Larreta y principalmente para Marcos Peña, y le lanzó una sonrisa complaciente a la chance de que Mauricio Macri no compita por cargos electorales en ese mismo año

La presidenta nacional del PRO,, volvió a meter la cuña en las internas del PRO con solapadas críticas y mensajes pensando en 2023 a sus adversarios internos. En este caso,En una entrevista con la conductora militante Viviana Canosa en A24, a la ex ministra de Seguridad le mostraron una placa con una frase de Macri en la que había dicho "no me anoto en ninguna carrera para 2023". La reacción de Bullrich fue una inocultable sonrisa."¿Te dejó libre el camino? Me parece que a la que le está hablando es a vos más que a Horacio", le dijo Canosa a la ex funcionaria, que se mostró estallada de alegría por el comentario. Acto seguido, respondió: "Igual 2022, año de construcción. En 2020 y 2021, nosotros construimos más socialmente. Nos metimos en muchos lugares, representamos causas, discutimos todas. Pero el año que viene tenemos que construir más aún, más capilaridad. El voto laburante, afianzarlo más".En otro segmento, minutos después, le mostraron imágenes de la represión que sucedió en 2017, en ocasión en que en el Congreso se votóla reforma jubilatoria de Macri que aplicó un severo ajuste sobre los haberes de los adultos mayores., opinó.Canosa le preguntó qué se tendría que haber hecho. "Yo ese día no estaba a cargo. Estuve a cargo dos días antes y la manifestación duró 10 minutos. Esa vez me sacaron, yo lo discutí. Yo creía que había que actuar. No podés dejar que a las fuerzas de seguridad que las atropellen, que se quedaron paradas. Hubo 120 heridos de la policía de la ciudad", dijo., dijo cuando le preguntaron quién la había sacado del operativo, ante el comentario indignado de Canosa de "Marcos Peña".Luego, Bullrich completó: "Me sacaron. Yo creo que para defender a la democracia, que no pase eso, tenías que lograr que rápidamente se dispersara la calle. Que no te atacaran durante tres horas como te atacaron".Bullrich no le cerró la puerta a que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pueda sumarse a las filas de Juntos por el Cambio en caso de abandonar el Frente de Todos., aseguró, y agregó: “En tema seguridad tiene ideas más similares a las nuestras que a las del Gobierno”.Luego sostuvo que cree que "sea un tema para hablar en este momento”, aunque reconoció que Berni es uno de los funcionarios al que “rescataría” del actual Gobierno.“Sí, lo rescato. En cuestiones de Seguridad, Berni tiene ideas más similares a las nuestras que al gobierno en el que está. De todos modos, no sabemos muy bien qué idea tiene el Gobierno porque hizo una mescolanza. De Sabina Frederic pasó a Aníbal Fernández. En Santa Fe es otra mescolanza”, agregó.