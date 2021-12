Tercera ola: El Gobierno evalúa medidas para fomentar la vacunación

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, se refirió en su habitual rueda de prensa de los jueves a lo que ya se está identificando como la “tercera ola” de Covid-19 en el país y a la “tendencia” mundial de estimular a la vacunación con restricciones en los espacios de acceso público. “Existiendo la posibilidad de la vacuna, y sabiendo que la vacuna aliviana los síntomas, todo el mundo está poniendo la carga en la importancia de vacunarse”, sostuvo.“La verdad que no nos parece justo que se tengan que volver a aislar los vacunados porque unos pocos no se quieren vacunar. Como comunidad tenemos que tener en cuenta que una enorme cantidad de la población decidió vacunarse y que los que no se vacunan van a tener algún tipo de consecuencia, es la tendencia que está habiendo en el mundo”, indicó.Cerruti diferenció entonces que pese a la suba abrupta de contagios, la situación es muy disímil a la de la primera y segunda ola: “Estamos ante un pico de contagios, al inicio de la pandemia fue muy diferente porque si bien hay muchos contagios, la gravedad de los mismos es mucho menor a esa primera ola”. “De alguna manera vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con altos números de contagios siempre y cuando estemos vacunados porque es la única manera de que no se tense el sistema de salud y no haya casos graves”, sostuvo.Asimismo insistió que “la vacuna alcanza pero no es suficiente, tenemos que seguir cuidándonos con el barbijo, la distancia y reuniéndonos en lo posible en lugares abiertos”.