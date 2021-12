Consenso Fiscal 2022: Alberto Fernández firma el nuevo acuerdo con los gobernadores

el Gobierno nacional firma hoy el nuevo Consenso Fiscal con los gobernadores de todo el país, con el objetivo central de armonizar la estructura tributaria de las distintas jurisdicciones, según señalan fuentes oficiales

con el nuevo Consenso Fiscal que el presidente Alberto Fernández firmará con la mayoría de los gobernadores se "devuelve autonomía" a las provincias y "no propicia" un aumento de impuestos sino una "armonización tributaria"

Con el presidenteal frente de la reunión,Desde la Casa Rosada, el mandatario nacional encabeza desde las 17 el acto que reúne a todos los gobernadores del Frente de Todos y a los tres de Juntos por el Cambio, pero que ya tiene confirmado que el jefe de Gobierno porteño,, no asistirá a la convocatoria.Fernández estará acompañado por al jefe de Gabinete,, y el ministro del Interior,, para recibir a gobernadores y vicegobernadores en Casa Rosada. Hasta anoche sólo restaba definir si el acto sería en el Museo del Bicentenario o en el Salón Eva Perón.Antes, el presidente Fernández encabeza este mediodía, a partir de las 11:30, la ceremonia de entrega de despachos y sables a los altos mandos militares promovidos al grado inmediato superior en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, junto al ministro de Defensa,Uno de los objetivos es poner al Presidente en el centro de la escena política nacional luego del rechazo legislativo propinado por la oposición al Presupuesto 2022, que en parte recupero a la siguiente sesión, cuando se logró imponer la idea oficialista para Bienes Personales.Si bien las versiones oficiales indican que, entonces, el acuerdo fiscal será firmado por todos los gobernadores menos el alcalde Larreta,. Según el portal LPO, no fue invitado al convité y no pondrá su gancho en el documento.Funcionarios del Gobierno nacional aseguraron queEn primer lugar, el ministro del Interiordestacó que la firma del Consenso Fiscal para 2022 "devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio".En un mensaje publicado en sus redes sociales, De Pedro reafirmó que junto al jefe de Gabinete Manzur, y tal como lo solicitó el Presidente, se trabajó en acuerdos "atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal"."Por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos, a excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires", expresó el funcionario. De Pedro sostuvo así que "es momento de generar políticas pensando en una Argentina con más industria, empleo y crecimiento".La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior,, al dar detalles el jueves del nuevo Consenso Fiscal, explicó que se busca "dar más autonomía a las jurisdicciones y mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino, ya que mantendrá vigentes las alícuotas establecidas en 2019, 2020 y 2021, por lo que ya no va a ser necesario el próximo año firmar un consenso por materia tributaria provincial"."El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales", completó Batakis el jueves en diálogo con acreditados de Télam en Casa de Gobierno.La funcionaria señaló que le da mayor estabilidad "porque el próximo año no necesitan un nuevo consenso para poder mandar sus leyes impositivas a cada una de las provincias".En principio, el único que no firmará el acuerdo será Rodríguez Larreta, quien la semana pasada en conferencia de prensa adelantó que no concurriría hoy y sostuvo: "En la Ciudad no vamos a subir impuestos".Por su parte, sí asistirán hoy a la Casa Rosada los otros tres gobernadores de JxC: de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Jujuy, Gerardo Morales.A partir de esta rúbrica "tendrán un tope máximo en las alícuotas", entonces "volverán a contar con la autonomía que les quitó la gestión de Mauricio Macri con el consenso del año 2017", dijo.Por último, Batakis señaló que las provincias de La Pampa y San Luis "no firmaron en 2017 el Consenso Fiscal, por lo que no se ven en la necesidad de firmar hoy pero acompañan la iniciativa".- Las 23 provincias y CABA podrán legislar durate el año próximo un impuesto a un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia, algo similar a lo que utilizan todos los países de occidente con sistemas tributarios más modernos, por la progresividad que implican.- Aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos: para agricultura, ganadería, pesca, minería de 0,75%; industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y restaurantes, 4,5%; comunicaciones 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud 4,75%. Estos nuevos porcentajes implican, de ser decidido por cada gobernador, subas en varios rubros como comunicaciones y servicios financieros.- Las actividades dentro de agricultura, ganadería , pesca y minería que vendan a consumidores finales quedarán sujetas, en relación a esas operaciones, a la alícuota máxima establecida para comercio.- Mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.- Se gravará el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la CABA. Esto incluye el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos) y la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.- Determinar una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% para el resto de contratos y operaciones alcanzadas por este tributo.- Las provincias y la CABA solo podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.