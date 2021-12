Escándalo: el video del gobierno de Vidal blanqueando cómo armaba causas contra dirigentes gremiales

se conoció un video en el que quien fuera su ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, otros ministros y funcionarios de su gestión, con un intendente de Cambiemos presente, le cuentan a varios empresarios de la construcción de La Plata cómo arman causas contra dirigentes gremiales

"El esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas"

La Agencia Federal de Inteligencia, bajo la conducción de Cristina Camaño, presenta hoy mismo una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora Vidal al conocerse videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales

Pésimas noticias para: mientras continúa con su discurso político linea "halcón" de campaña pero fuera de campaña,, le dice, entre otras cosas, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la exgobernadora Vidal en PBA, el 15 de junio de 2017 a los presentes en una reunión en el Banco Provincia de La Plata, según precisó Página 12.Los destinatarios reales de relato de Villegas son empresarios de la construcción platenses allí presentes, y desde lo político el ex ministro de Vidal está acompañado de otro exministro, el de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; de Juan Pablo Allan, senador provincial, y del intendente de La Plata, Julio Garro.Lo que hacen los ex funcionarios de Vidal escentralizada en la actividad de la construcción.Los hechos demuestran que no sólo contaron cómo lo harían, sino que lo hicieron: tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata,, fue apresado. Las cámaras empresarias lo festejaron, al igial que la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente, que se lo arrogaron como un logro."Lo que pasó en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, de los valores que necesitamos instalar en la Argentina. En la Argentina del futuro todos tenemos que trabajar dentro de la ley", había dicho Macri.Vidal, en tanto, había asegurado que "la amenaza no es el camino, hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso". Casualmente, los términos de la "Leona" son los mismos que Villegas confiesa en el video.El modus operandi era así: en primer lugar las propias empresas debían generar tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas o atacando algún derecho básico poco importante para los empresarios pero determinante para los laburantes, de manera que el sindicato paralice las obras.Luego los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas. Se las daban en mano a Villegas y no por mesa de entrada -por las dudas-. Una vez hecho eso iban al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras "clave" que los funcionarios les decían que incorporen, como "extorsión" y "amenaza"., les indicaba el exministro de Trabajo. Con la causa iniciada, el Juez pedía pruebas al Ministerio de Villegas y él aportaba todas las notas que los empresarios le habían dado previamente. Todo, como indica el ex funcionario, acordado antes con la Justicia.Así lo explica Villegas en video: "Hemos tomado la decisión como gobierno --cuando digo gobierno, digo nacional, provincial y municipal-- de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA"., detalla Villegas sin ponerse colorado, obviamente cuando no sabía que el video iba a ser público.En otro segmento, cuenta que ya está todo acordado con la Justicia:. Luego les da garantías a los empresarios y destaca que tuvieron "el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial", porque, de no ser así, no estaríanPor ahora, el ex ministro Villegas decidió eludir referirse a la situación, interpelado lógicamente por todos los medios que publicaron al respecto.Sí hablaron del lado de Garro, cuyos colaboradores señalaron ante Página 12 que "en más de una oportunidad a Julio le tocó ver a tipos llorando que tenían las obras paradas y se estaban por fundir por no poder conciliar con la UOCRA".Sostuvieron que "se reunió con ellos en calidad institucional, de intendente", y ante la pregunta sobre los acuerdos con el Poder Judicial a los que refiere Villegas en video explicaron que "eso en boca de Julio no está y nunca lo va a plantear en esos términos"."Él defiende las instituciones y si se tiene que presentar a la Justicia, estará a disposición. No se hizo nada malo, o por lo menos él. Si después el ministro dijo lo que dijo, que se haga responsable", agregan del lado de Garro, en palabras que evidentemente le sueltan la mano a Villegas.La información fue hallada por la propia AFI en videos grabados durante el encuentro y forma parte de una denuncia que presenta esta mañana la interventora Caamaño ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos."Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó Villegas de forma escandalosa.Los videos fueron encontrados por la AFI en un disco rígido, mientras realizaban tareas de mantenimiento.