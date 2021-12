Sergio Oyhamburú: A Marcelo Villegas solo le faltaba la foto de Videla y estaba completito

“Faltaba la foto de Videla y estaba completito. Hablar de Gestapo es buscar el aniquilamiento de las organizaciones sindicales bajo los métodos que sean necesarios”, sostuvo el titular de la CGT Lomas de Zamora y hombre fuerte en el gremio de la Sanidad, Sergio Oyhamburú.

El dirigente cercano a Héctor Daer se refirió así a las declaraciones del ex ministro de Trabajo de Vidal., sostuvo.“Observamos el crecimiento de casos con bastante preocupación. Más desde el lugar que tenemos los trabajadores de la sanidad. Tenemos ventaja, no obstante, por la vacunación que evita fallecimientos. Eso nos da tranquilidad porque muchos de los nuestros dieron la vida, pero muchos otros siguen trabajando y no son reconocidos de la forma correspondiente”, dijo Oyhamburú.El referente de Sanidad insistió en que no habla de aplausos,, remarcó.También valoró las palabras del presidente en Navidad. Insistió en la necesidad de avanzar con la vacunación y en acordar con el FMI. ”El presidente Alberto Fernández dijo que lo venía haciendo. Resaltó lo de la vacunación y es cierto: hay un 82 por ciento con una dosis y el 72 con dos dosis. La vacuna funciona y hay de sobra. Es una gran oportunidad para que nos sigamos cuidando”, sostuvo al tiempo que enfatizó: “El otro tema es el acuerdo con el Fondo que es imprescindible”., agregó.Por último, a modo de balance del año en el mundo sindical, valoró el acuerdo en torno al triunvirato Daer-Acuña-Moyano.advirtió.