Mesa judicial V: las pruebas de que Villegas no sólo habló de "Gestapo" sindical sino que armó la causa

eso es lo más grave porque documentos parecen mostrar que justamente todo lo que Villegas indicó puntillosamente en la reunión sucedió tal cual. Es que el encuentro en las oficinas del Banco Provincia en el que Villegas habló de la Gestapo fue el 15 de junio de 2017 y fue, paso a paso, luego de eso que se cumplió todo el instructivo indicado: las entidades de la construcción presentaron notas contra el "Pata" Medina, el polémico juez Luis Armella se las pidió y Villenas las entregó el 25 de agosto

Mientras la dirigencia de Juntos por el Cambio empieza a delinear el discurso para poder explicar lo inexplicable del video que se conoció ayer en que dos ministros y funcionarios de, legisladores, ex altos funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios de la construcción hablan de armar una "Gestapo" antisindical y dialogan acerca de cómo armar causas judiciales contra el dirigente, empiezan a aparecer los papeles que confirman que no fueron sólo palabras y efectivamente se trató de una "mesa judicial" que operó en la Justicia.Esta mañana,, se dedicó a criticar el espionaje que ejerció su propio espacio político al ponerle cámaras a sus reuniones ilegales y sugirió que las imágenes insólitamente pueden estar manipuladas, yPues bien,En el video, Villegas les dice a los empresarios que "las notas" se la hagan "llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano", a lo que le preguntan si debían ser "todas distintas", y el asiente: "Todas distintas. Cada una dice lo que tiene que decir".Luego les dice: “El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás”.Según publicó El Destape, el ministro de Trabajo de Vidal tenía todas las notas acordadas para finales de junio pero recién se las mandó al polémico Armella en el expediente judicial un mes más tarde, el 25 de agosto.El ministro contestó y adjuntó las notas que había acordado con las entidades empresarias y que éstas se prestaron a armarle. Habló de "Gestapo" para perseguir sindicalistas y, efectivamente, llevó a cabo las maniobras ilegales para armar causas.La misma publicación mostró los documentos con que, por ejemplo, lale envió su nota al ministro Villegas después de la reunión. La fecha del documento es 22 de mayo de 2017, antes del encuentro del video, pero fue entregada el 23 de junio, 8 días después de la reunión, según el propio Ministerio de Trabajo bonaerense. Hablan de una “profunda preocupación” por el “permanente accionar de los miembros integrantes de la Delegación Regional de La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la república Argentina (UOCRA)”, se quejan por las “tomas de las obras y predios” para “forzar la celebración de acuerdos” y dicen que no pueden ser obligados a pagar más que lo que establece el convenio laboral porque eso sería “consentir prácticas sindicales arbitrarias y abusivas”Elescribió su texto el 16 de junio, al día siguiente de la reunión. Expresaron su “preocupación” y se quejaron de “los costos laborales fuera del convenio”. Según el ministerio de Trabajo bonaerense, la llevaron el 23 de junio, mismo día que la Cámara de la Construcción.Laescribió su parte el 14 de junio, antes de la reunión en el BaPro. Pero se la presentaron a Villegas el 26 de junio, 11 días después del video. Hablan de “la alta conflictividad que presenta la delegación regional del gremio de la construcción (UOCRA Regional La Plata)", dicen que es "casi inviable la construcción de obras privadas” y le exigen a Villegas que haga "cesar de manera inmediata el accionar de la UOCRA seccional La Plata”. Hasta firma Fabián Cusini, participante del video.Lahizo su parte el 22 de junio, a una semana de la reunión. Le pidieron directamente a Villegas la intervención de la seccional de la UOCRA, que aclarna "es liderada por el Sr. Juan Pablo Medina”. Firma Hugo Timossi, presidente de esa sede de la UIA, y no Marcelo Jaworski, presente en la reunión del video. El 26 de junio Villegas recibió la nota.Alle tocó hacer su nota el 26 de junio, 11 días después de la reunión. La firma Guillermo Moretto, presente en la reunión del video con Villegas.redactó su nota el 19 de junio, a 4 días de la reunión. Denunció que “para poder iniciar su obra debe en forma obligatoria e inexorable comparecer ante las autoridades del gremio local a fin de suscribir con ellos un convenio que establece, de forma unilateral, salarios por encima de los homologados a nivel nacional”. Denuncian "aprietes”. Firma Jorge Del Río, presente en la reunión en la que Villegas habla de la Gestapo., otra de las entidades que estuvo en el encuentro representada por Bernardo Zaslascky, hizo la nota que le correspondía el 22 de junio, a la semana. Allí denunció “la persistente paralización y reducción de la actividad constructiva en la región de La Plata capital”.