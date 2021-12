Macri volvió a amenazar a quienes quieran irse de JXC y evitó hablar de la Gestapo de Vidal

"nadie es imprescindible, mi tarea es llegar a 2023 con ideas claras, con un equipo de gobierno que se muestre con capacidad de hacerlo y que la gente elija a través de una PASO quién lo va a liderar"

El expresidente de la Nación,y resaltó queA su vez se refirió a la modificación que sufrió ayer la ley sobre las re-reelecciones en la provincia de Buenos Aires, manifestó que. También indicó que la postura de algunos integrantes del espacio opositor "desnaturaliza nuestro compromiso, no creo que nadie sea imprescindible, es importante la alternancia como un valor para darle transparencia y dinámica a la gestión en democracia".En este sentido expresó, "me planteé una vez salido del poder que tenía que estar a la altura de la confianza que me había depositado el 41% de los argentinos" y planteó que. "Tenía que favorecer el crecimiento de cada uno de ellos y que cada uno pudiese ver hasta dónde puede llegar, pero manteniéndose unidos” sostuvo y "consolidar la unidad a partir de ideas, propuestas y valores".Macri resaltó quey comentó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo este año “bastantes avances parciales” y “algunos importantes” en las causas que la involucran. "Creo que la Justicia tiene un enorme desafío de recuperar la confianza en los argentinos", destacó.. "Muchas que ella ha logrado se van a revertir porque en la Argentina tenés en varias instancias jueces que se corrompen, se quiebran, se dejan llevar por delante por el poder político; y en el camino hay otros que no, que son una mayoría".Para cerrary dijo que "a la mentira le agrega un nivel de ineptitud que vimos en la falta de vacunas, no hay una sola obra importante en la Argentina, tenemos problemas de todo tipo"., "tenemos que parar este ejército de demolición y marcar que la Argentina tiene un rumbo, esta vez con toda la experiencia acumulada se lo va a hacer mejor", concluyó