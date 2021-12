Quiénes son los 5,2 millones de argentinos que no se vacunaron contra el coronavirus y por qué

El plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 en la Argentina cumplió hoy un año. Empezó el 29 de diciembre del año pasado y avanzó lentamente por la escasez de dosis de vacunas provistas por las empresas productoras desde el exterior. Recién en abril pasado se llegó a aplicar más de 1 millón de dosis semanal. Se aceleró más en julio y agosto, y hoy más del 71% de la población general del país recibió el esquema de dos dosis.

Por ese nivel de cobertura en cuanto al esquema completo, Argentina está en el puesto 31° a nivel mundial, según el sitio OurWorldInData, desarrollado por expertos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.Pero aún hay personas que no se han acercado para inmunizarse o no han completado con la segunda dosis, y el desafío es que se alcance una mejor cobertura frente a la amenaza de la variante de preocupación Ómicron y ante la posibilidad de que surjan otras y extiendan aún más la pandemia.En los otros grupos, hay más 806.000 adolescentes y más de 600.000 mayores de 50 años sin la primera dosis, según informó hoy a Infobae el Subsecretario de Estrategias sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli.De acuerdo con el funcionario,También el hecho de que los casos de afectados por elestén aumentando hace que se cambie la percepción del riesgo y que algunas personas tomen más conciencia sobre la necesidad de vacunarse, según Castelli. Los casos de COVID-19 en el país aumentaron un 313% durante los últimos 15 días. Esta semana, 13 de las 24 jurisdicciones de Argentina se encuentran en riesgo epidemiológico alto (se sumaron Catamarca, Corrientes, Salta, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe), y el resto en riesgo medio.remarcó Castelli, y destacó: “Una buena señal es que durante las últimas 8 semanas iniciaron la vacunación más de 720.000 personas que tienen más de 18 años”. Según una estimación del equipo del doctor Ali Mokdad, director de Estrategia de Salud de la Población del Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud, en Seattle, Estados Unidos, la tasa de vacunación con el esquema de dos dosis en Argentina llegará al 78% en abril próximo. Pero desde el Ministerio de Salud tienen la esperanza de que el ritmo vaya más rápido.El plan estratégico de vacunación empezó por los grupos priorizados como el personal de la salud, las personas mayores de 60 años y las personas con factores de riesgo.. Durante la última semana se aplicaron 1.150.373 dosis de vacunas contra el COVID-19. El 48% se usaron como tercera dosis de refuerzo en personas que ya habían completado el esquema.Emiratos Árabes es el primer país que alcanzó una cobertura del 93% de la población con el esquema completo. Después le siguen Brunei, Portugal y Chile. ¿Qué debería hacerse en la Argentina para alcanzar una cobertura mayor al 90%? Expertos en inmunología, infectología y vacunología dieron sus opiniones al ser consultados hoy por Infobae.Desde la Sociedad Argentina de Inmunología, Rubén Motrich, consideró queEntre los que vacilan -precisó Motrich. quien es profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del Conicet y forma parte del grupo Vacunate_arg en Instagram-,De acuerdo con el doctor Motrich, entre las estrategias que se deberían implementar más para lograr que la gente que aún no se vacunó o completo su esquema lo haga, se incluyen los vacunatorios en lugares turísticos que funcionen hasta las 22 horas, campañas de información y desmitificación de las vacunas en centros turísticos, dar ayuda a los mayores para obtener el pase sanitario, y solo permitir actividades en gimnasios, teatros, estadios, cines, shoppings, con el pase sanitario.Alejandra Gaiano, responsable del programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, comentó:Para Andrea Uboldi, miembro del comité central de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y miembro del comité de infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría,En tanto, Florencia Cahn, presidenta de la, consideró que se debería “empezar a vacunar sin turno en todas las jurisdicciones para incentivar y evitar barreras en el acceso. También se debería mejorar la comunicación para llegar más y mejor a los jóvenes y adolescentes, y que todos los médicos p