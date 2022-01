Caamaño criticó a Vidal por negar "la evidente mesa judicial en PBA"

"la Intervención de la AFI (que está a su cargo) se limitó en distintas oportunidades a presentar las pruebas en la Justicia Federal para que se investigue y eventualmente se determinen responsabilidades penales"

"en un país con 30 mil desaparecidos, hablar de la Gestapo no puede ser ni siquiera una broma de un ministro en ejercicio de sus funciones" y resaltó, "de nadie, pero mucho menos de alguien con responsabilidad en el Estado"

La designada al frente de la Agencia Federal de Inteligencia por parte de Alberto Fernández,En este sentido agregó que "niegan el lawfare con el que persiguieron a dirigentes sociales, sindicales, políticos, comedores populares, familiares de les submarinistas del ARA San Juan, periodistas, académicos, etc" y manifestó queCaamaño sostuvo que a su vez "niegan la persecución judicial coordinada con jueces, fiscales, espías, funcionarios de gobs. nacionales, provinciales y municipales y medios hegemónicos, etc" y también "la crisis provocada por el endeudamiento que condenó a la Argentina a pagar la fuga que benefició a los bancos".analizó la ex fiscala y alertó que por eso, "hablar de la Gestapo no solamente banaliza al holocausto perpetrado por el régimen nazi, sino que también".Para cerrar repitió una idea que había dejado días atrás,. "El presidente Alberto Fernández tomó la valiente decisión de sanear los sótanos de la democracia y poner a la AFI a trabajar con las reglas de juego del Estado de Derecho" planteó Caamaño y concluyó que. Nunca Más".