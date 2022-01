El gobierno informó los nuevos criterios de testeo por el aumento de casos de Covid-19

Respetá los cuidados para que sigamos disfrutando 🤍



El Gobierno nacional inició una campaña para advertir cúando es preciso testearse si es considerado contacto estrecho o tiene síntomas de Covid-19 y cómo continuar en esas condiciones, en medio de la tercera ola y el récord de contagios desde que comenzó la pandemia con casi 110.000 positivos que se alcanzó ayer según el último reporte.Los nuevos criterios en caso de haber tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de Coronavirus indican que si tenés síntomas y sos menor de 60 sin factores de riesgo no es necesario el testeo ya que se confirma la positividad por criterio epidemiológico y clínico. A su vez remarcaron que si no tenés síntomas tampoco debe realizarse, "en ningún caso está indicado el testeo para asintomáticos", insistieron.Por otro lado informaron que -para los menores de 60 sin factores de riesgo- en caso de tener síntomas compatibles y haber sido contacto estrecho no es necesario el testeo y es considerado positivo, mientras que si no tuvo contacto con un confirmado deberá consultar al sistema de salud y avisar a sus contactos estrechos para que se aíslen hasta tener el resultado. Cabe recordar que los síntomas son fiebre (37.5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos, rinitis, congestión nasal o pérdida de gusto u olfato.Según las últimas indicaciones del Ministerio, quienes cuenten con el esquema de vacunación completo (que hayan pasado menos dos semanas desde la segunda dosis o tengan dosis de refuerzo), tienen que hacer 7 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o desde el diagnóstico en personas asintomáticas y tres días de cuidados especiales. De ser contacto estrecho, deberá estar aislado 5 días con otros tres de cuidados.Sin embargo, si la persona no está vacunada o tiene un esquema incompleto el aislamiento debe realizarse por 10 días desde la fecha de inicio de síntomas o desde el diagnóstico en personas asintomáticas (por ejemplo, aquellas que se testean por exigencia de su actividad y dan positivo). Este grupo también deberá aislarse 7 días en caso de contacto estrecho con un caso positivo.