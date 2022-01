Caló contra Juntos por el Cambio: "¿Cómo puede ser que nunca traigan una propuesta?"

lo bueno es que estuvieron los ministros, los empresarios, los dirigentes gremiales y acordamos estar todos juntos y tirar todos juntos para adelante, para ver si entre todos podemos acompañar al gobierno y sacar al país adelante" y añadió, "no hubo grieta en esa reunión que hicimos, se acabo la grieta

acotó que se oponen "porque no tienen propuesta, porque son unos irresponsables"

les insistió en un pedido, "tienen que acompañar, el país necesita que todos tiremos todos para el mismo lado, si no esto va a ser muy duro"

"Y ahora vos los escuchás cuando hablas y decís, ¿Cómo puede ser que sean tan caraduras?"

"Por lo que explicó el gobierno, va a firmar lo que presente el gobierno, algo que no sea perjudicial para el país" respondió y llenó de flores a quienes estuvieron ayer en la reunión, "Antonio (Aracre de Syngenta) lo explicó muy bien, está muy lúcido el compañero, las compañeras de las empresas también estuvieron todo perfecto

El líder de los metalúrgicos,, "fue muy positiva, cada uno puso su visión y. Yo no comparto eso, por la grieta estamos así, de un lado y del otro"En este marco. "Si yo soy opositor tuyo y vos decis que es blanco, yo tengo que decir, 'yo tengo esto y esto porque es mejor', no que no estoy de acuerdo", expresó yCaló continuó con las críticas hacia el macrismo,y sostuvo que les firmaron los 40 mil millones de dólares por estar en la grieta. Tambiény agregó, "nosotros ayer nos pusimos de acuerdo que no tiene que haber grieta entre los empresarios, los dirigentes gremiales y el gobierno y en mirar todos para adelante".El Secretario del Interior de la CGT,, comentó que "en este problema del año pasado, en la UOM crecieron los puestos de trabajo, con Macri la UOM perdió 71 mil puestos de trabajo en 4 años" y recordó que "decían que había que traer todo importado, que no había que producir en la Argentina".planteó y sumó "destruyeron la industria, perdimos casi un millón de puesto de trabajo y con este gobierno ya recuperamos 250/300 mil".Para cerrar volvió a las negociaciones con el FMI,, "va ser en un poquito más de tiempo, lamentablemente la oposición no colabora para sentarse en la mesa".y nosotros también muy tranquilos", concluyó Caló.