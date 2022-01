La UOM aplicará un Carnet Sanitario a sus trabajadores para controlar la vacunación

sostuvo que "todos los que trabajan tienen que tenerlo y yo me hago responsable con la firma" y analizó, "no podemos estar 'yo no me vacuno, yo no sé qué', algunos no se quieren vacunar, bueno, no me vengan a joder a mi"

"mientras no estén vacunados no van a entrar a trabajaron y bueno yo les pagaré el día, no digo que no les voy a pagar, pero no van a trabajar". "No van a acceder al puesto y vos sabés que feo cuando no accedes y no vas mañana" expresó y lo calificó como algo psicológico

esa plata por no vacunarse, por la terapia, etc, gastémosla en hacer caminos, en otras cosas, seamos inteligentes

El secretario general de los metalúrgicos, Antonio, con este problema que hay del covid y del contrato las empresas van a parar de trabajar" y remarcó queEn este sentido. "No es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado,, primos, como pasó la otra vez".A su vez, indicó que la reducción de los internados y fallecidos por el avance del proceso de inoculación "es un aliciente, tienen que entender que la vacuna es necesaria" y subrayó queya que "vas a pensar me voy a quedar sin laburo en unos días, ¿'que estoy haciendo? me quedo sin laburo'".Para cerrar planteó que "hay gente que no quiere la vacuna porque dicen de tema genético pero yo he hablado con un montón de médicos" y acotó,. "Sino el gasto de salud es muy grande y", concluyó Caló.