Temblor en Tucumán: hubo un fuerte sismo de 5.7 grados que llegó a sentirse hasta en Salta

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó un sismo de 5.7 grados en la escala Richter en la provincia de Tucumán. Ocurrió a las 5.36 de la mañana de este lunes y, según la información brindada, tuvo 10 kilómetros de profundidad con epicentro a 71 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán

El temblor. No se reportaron heridos ni daños materiales hasta el momento por Defensa Civil.El diario local El Tribuno, a primera hora de la mañana, publicó que el sismo sacudió a la provincia de Tucumán cuando la gente estaba durmiendo y algunos comenzaban a despertarse para trabajar. Se detectó a 155 kilómetros al sur de la provincia de Salta, y a unos 16 kilómetros al oeste de Trancas.La latitud del sismo fue de -26.133 y la longitud de -65.599; la duración del movimiento fue de 10 a 15 segundos, según dieron a conocer personas que dieron testimonio del hecho.El temblor también alcanzó a sentirse en Salta, y en sus ciudades como Rosario de la Frontera y Metán, también en el Valle de Lerma y, en menor medida, en Salta Capital. Allí reportó el INPRES un sismo con una magnitud de 2.8 y una profundidad de 48 kilómetros a las 5.54 de la mañana, con una latitud de -25.726 y una longitud de -64.815.Apenas pasadas las 6 de la mañana, una réplica del sismo volvió a sacudir a Trancas, esta vez con 3.2 grados de magnitud, pero nuevamente a 10 kilómetros de profundidad, por lo que volvió a sentirse fuertemente.En conversación con La Gaceta, el intendente del departamento de Trancas, Roberto Moreno, confirmó que hasta las 7 no se habían registrado daños materiales: "Hasta ahora no tenemos reporte de daños, gracias a Dios".En primer lugar, los expertos recomiendan enfatizar la necesidad de conservar la calma y transmitirla a quienes están alrededor, dado que se trata de una situación que puede generar ataques de nervios.Se pide, además, estar alejado de las ventanas, espejos, cuadros y chimeneas, aquellos lugares que puedan llevar a roturas y daños a las personas. Si el sismo sea muy fuerte o se genera una sensación de peligro, es recomendable protegerse debajo de una mesa o algún elemento que pueda brindar alguna seguridad.Es recomendable, según lo que indican las autoridades, que si se está dentro de alguna vivienda se busque protección bajo algún marco de puerta, bajo muebles macizos, columnas o muros de importancia.Se debe evitar en todas las circunstancias hacer uso de ascensores. Es preferible bajar por escalera. También se debe evitar el uso de fuentes de iluminación que puedan generar chispas o llamas. Es importante que, en lo posible, se salga de los interiores de las estructuras hacia la vía pública.Si se maneja un auto en ese momento es recomendable que se pare de conducir. Si se va por la calle lo preferible es mantenerse alejado de lugares que tengan postes eléctricos y otros objetos que puedan caer encima de uno. Es aconsejable buscar lugares abiertos como parques o plazas.