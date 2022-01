AFIP habilitó la recategorización del monotributo: cómo hacerlo y hasta cuándo hay tiempo

La recategorización del monotributo está oficialmente habilitada hasta el 20 de enero, informó la Adminitración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont

Según comunicó el organismo recaudador, para determinar si corresponde cambiar de categoría los contribuyentes deben controlar los ingresos brutos de los últimos 12 meses para luego cotejarlos con los nuevos valores de las categorías que se encuentran disponibles en monotributo.afip.gob.ar. El importe correspondiente a la nueva categoría se abonará en febrero, es decir al mes siguiente a la recategorización. Los valores máximos de facturación y la obligación mensual de los tres componentes del monotributo (impositivo, de salud y previsional) se incrementaron en 2022 un 26% respecto del segundo semestre de 2021.La recategorización, informó AFIP, es un procedimiento obligatorio que deben realizar los monotributistas para determinar si de acuerdo a los ingresos de los últimos 12 meses les corresponde cambiar de categoría. En caso de mantener la misma categoría no es necesario realizar ningún trámite.En tanto, no corresponde recategorizarse si transcurrieron menos de 6 meses de la inscripción en el régimen simplificado. En cambio si el período es entre 6 y menos de 12 meses, se deben anualizar los ingresos para hacer la recategorización.Estos son los SEIS PASOS que precisa el organismo para realizar la recategorización del monotributo:1 - Ingresá al portal Monotributo y presioná el botón COMENZAR. Vas a tener que colocar tu CUIT y la clave fiscal.2 - Una vez que te logueaste, ingresá a la opción recategorización presionando sobre el botón RECATEGORIZARME.3 - El sistema te va a mostrar tu categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría. Te sugerimos que revises las categorías vigentes antes de seguir con el trámite para que estés seguro de cuál es la categoría nueva que te corresponde. Para eso hacé click en el botón ESCALAS VIGENTES. Para proceder a recategorizarte presioná el botón CONTINUAR RECATEGORIZACIÓN.4 - Primero tenés que informar el monto facturado en los últimos 12 meses. Donde el sistema te pregunta si tenés o usás un local, seleccioná la opción que corresponda. De ser NO, clickeá en CONTINUAR.5 - En este ejemplo el contribuyente se encuentra en una provincia con Monotributo unificado, si no es tu caso, no te va a informar sobre el componente integrado. Si no realizás actividades en otra provincia, seleccioná NO y luego, SIGUIENTE.6 - En este paso el sistema te muestra la categoría que te corresponde según los datos que aportaste. Verificá bien antes de aceptar la transacción. Si los datos no son correctos, presioná en el botón VOLVER para arreglar los errores; si por el contrario los datos están bien, clickeá en CONFIRMAR CATEGORÍA.Con la actualización del 26%, los pequeños contribuyentes de la categoría A que hasta el año pasado abonaban una obligación mensual de $2.646,22 en concepto de los tres componentes del monotributo (salud, jubilación, impositivo), ahora pagan $3.334,24.Para la Categoría B el monto mensual pasó de ser de $ 3.728,29 mientras que en la C de servicios trepa a $ 4.262,11. En el caso de la Categoría D, asciendió a $ 5.025,96 pesos mensuales. La nueva cuota de la E es de $ 5.601,71 en el caso de locaciones y prestaciones de servicios mientras que para la F asciende a $ 7.902,06 y en la G a 9.216,76 pesos.Entre las categorías más altas, la Categoría H de servicios paga $ 16.114,67 por mes mientras que en la ventas es $ 13.445,60.La categoría I sube a $19.328,05 y las J y K quiebran la barrera de los 20 mil con 22.197,62 y 25.090,13 pesos, respectivamente.El tope de facturación anual para la categoría A asciende a $466.000. En términos mensuales ahora podrán facturar en promedio hasta $38.850.Por su parte, un monotributista de la categoría B que pagaba una obligación mensual de $2.958,95 en enero abona $3.728,29. En su caso, la escala pasó de $550.000 a $693.000. De esta forma el monto máximo mensual ascenderá a $57.750.En tanto, las y los contribuyentes registrados en las categorías más elevadas como la H pasaron a pagar $16.147,46 de obligación mensual desde enero de 2022. El tope de facturación asciende a $3.276.011,15.Los monotributistas que hayan abonado en tiempo y forma al menos 9 de las 12 las obligaciones mensuales de 2021 accederán al reintegro de un mes del componente impositivo. El reintegro será acreditado automáticamente en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adheridas como medio de pago por cada uno de las y los contribuyentes cumplidores.