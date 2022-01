Morales: "Los halcones me pegan para que tenga pero no me preocupa, estoy convencido del diálogo"

"hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta, eso no le sirve al país"

"espero que podamos escuchar el informe de Guzmán y que todas las fuerzas políticas tengamos la predisposición de que este acuerdo con FMI salga bien" sostuvo y expresó que "lo peor que le puede llegar a pasar al país es entrar en default"

"Estoy convencido de lo que digo, que la posición es ésta, que hay que ir al diálogo el lunes o martes de la semana aproxima y hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo"

El presidente de la UCR,y remarcó queEn este sentido manifestó que, "hablé con Sergio Massa y confirmó la presencia del ministro Guzmán" comento y analizó,También confirmó la presencia de los 4 gobernadores y los jefes de todos las bancadas que integran el espacio,Morales planteó que "tenemos que escuchar y bregar para que no haya default" aunque "eso no va a pasar por nuestras manos sino por las manos del gobierno que es el que está gestionando el acuerdo con el Fondo" y lanzó,Para cerrar indicó que "es importante no caer en default porque va a haber una situación de estrépito y pueden ocurrir situaciones graves" y agregó "el tema de la deuda es un tema de alta política que hay que tratar con seriedad"., concluyó.