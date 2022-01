Aumentos en CABA: cuánto suben peajes, acarreo, la VTV y hasta la Ecobici desde este miércoles

El Gobierno porteño informó que a partir de mañana incrementará las tarifas de los peajes de las autopistas porteñas y actualizará de varios servicios vinculados al transporte, como la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el estacionamiento medido, el acarreo y la Ecobici, con aumentos que oscilarán entre el 40 y 51 %unos $61 en Alberti, $88,50 en la Illia y $215 en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno.Con la actualización tarifaria, habrá una penalización para aquellos que no cuenten con TelePase o lo tengan inhabilitado: abonarán cuatro veces el valor del precio cuando utilicen las vías verdes. En las vías amarillas (las de cobro en efectivo), el pago seguirá siendo el doble de la tarifa establecida. La medida intenta persuadir a quienes todavía no posean este método de pago. Después de dos semanas de concientización en los peajes de la Ciudad, la penalización regirá a partir del sábado 29 de enero. Por ejemplo, en la AU Perito Moreno en hora pico se abonarán $860 en lugar de $215, que es el máximo normal establecido para los vehículos livianos.Por otro lado, la VTV aumentará 51%, con lo cual la tarifa para los autos pasará de $2.665 a $4.023,33, en tanto que el servicio para las motos aumentará de $1.002 a $1.513. En el caso del estacionamiento medido, se comunicó que la hora pasará de $30 a $45, lo que representa una suba del 50 %. El acarreo de autos que en principio estarían cometiendo alguna infracción aumentará en un 45%, de $4.350 a $6.525. En lo que refiere al servicio de Ecobici, el incremento será del 40% para los usuarios nacionales y de un 70% para turistas. El sistema seguirá gratuito de lunes a viernes para los residentes, mientras que el costo del viaje único en fin de semana tendrá un valor de 98 pesos.El gobierno porteño justificó la actualización que en este contexto inflacionario “se ven afectados distintos insumos del sector como combustible, seguros, verificaciones y también los salarios de los trabajadores del sector”. En esa línea, se planteó que la actualización tarifaria “tiene que ver con adecuaciones que son necesarias para el funcionamiento de los servicios”, como el “mantenimiento o sostener el salario de los trabajadores de cada uno de los sistemas”. La reconversión a TelePASE obligatorio fue implementada a fines de 2020 y hoy casi 9 de cada 10 pasantes cuentan con este método de pago. Sin embargo, “casi 2% de los usuarios sin TelePASE circulan por las vías exclusivas verdes retrasando la circulación de los pasantes que sí cuentan con este método”, señalaron desde el gobierno porteño., se concluyó.El gobierno porteño recordó que el TelePASE hace que “el usuario ahorre tiempo en el pago del peaje —más de un día al año— y pueda evitar el uso de dinero en efectivo”. El sistema ofrece para que quienes no cuenten con tarjeta de crédito, puedan abonarlo mediante la billetera virtual de Mercado Pago. Según las estimaciones oficiales, el TelePASE disminuye la congestión y la contaminación. Con este mecanismo, la emisión de gases contaminantes cae en 5.4mil TonCO2/año, lo que equivale a 58.440 árboles.