Vizzotti habló del comportamiento "endémico" y adelantó "refuerzos periódicos" de la vacuna en el futuro

Vizzotti anunció este martes que para personas no vacunadas con contacto estrecho el aislamiento deberá ser de 10 días, mientras que las personas con esquema completo de vacunación podrán exceptuarse del aislamiento. En el caso de personas con dos dosis que no hayan recibido el refuerzo, también se podrán exceptuar del aislamiento, aunque con un testeo que deberá realizarse entre el tercer y quinto día.

La ministra de Salud,, confirmó los cambios en los protocolos de aislamiento para contactos estrechos de covid y afirmó que "con este número de casos, la estrategia de testeo está focalizada en personas con síntomas". En diálogo con AM750, afirmó que "el virus se está comportando de forma endémica", aunque advirtió que ni la enfermedad ni las vacunas producen "inmunidad de por vida".Vizzotti explicó que los cambios en los protocolos de aislamiento por contacto estrecho de covid se consensuaron en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en base a "la situación epidemiológica de la cantidad de casos", pero también en relación al avance de la campaña de vacunación y por las características de la variante Ómicron. "La mayoría de los contagios son muy leves y moderados", graficó. En diálogo con Nora Veiras por AM750, la ministra indicó que "con este número de casos, la estrategia de testeo está focalizada en las personas con síntomas sin contactos".Además señaló que si un contacto estrecho tiene síntomas, no es necesario testearse, "se confirma directamente por nexo clínico". "Recomendamos en todos los casos que se eviten las reuniones sociales y los eventos masivos. Y esto está basado en que la fuente de infección justamente son los eventos masivos y las reuniones sociales, donde el riesgo es más grande y las medidas de cuidado disminuyen. Los protocolos en los lugares de trabajo hacen que eso sea de muchísimo menos riesgo y un monitoreo más más estricto", aseguró.En el mismo sentido, Vizzotti recomendó que los testeos en el sector privado sean por parte de las empresas "para descomprimir los centros de testeo públicos". "La idea es trabajar en conjunto para que la industria y el sector privado puedan realizar los testeos que correspondan a este seguimiento y a este monitoreo, y desde el sector público se pueda seguir trabajando en el testeo para identificar nuevos casos y, a partir de ahí, generar las conductas de identificar a sus contactos", remarcó.Vizzotti analizó la tendencia de contagios por coronavirus y afirmó que "en Argentina, aunque aumentan los casos, no aumentan las muertes" y argumentó que ese era "el objetivo de la vacunación". "Cuando observamos que el virus ya se está comportando de manera endémica en relación a que hay un número muy importante de personas que ya tuvieron la infección natural, más un número muy importante que tiene la inmunidad por la vacuna; con una infección que es leve, ya se puede evaluar la declaración de la endemia. Ya con una endemia la modalidad de vigilancia y de gestión de los casos es distinta de una persona, por ejemplo, que tiene algún virus respiratorio que no es éste", señaló.En el mismo marco, la responsable de la cartera sanitaria adjudicó el bajo número de fallecidos a la campaña de vacunación: "Si nosotros no hubiéramos avanzado como avanzamos con la vacunación, seguramente ese escenario sería distinto". "Nosotros siempre dijimos que la vacuna no interrumpe la transmisión, pero estábamos hablando de las variantes anterior. Esta variante realmente tiene una transmisibilidad extremadamente más alta y es por eso que se traducen este número de casos", añadió.De todas formas, Vizzotti afirmó que "la enfermedad no produce inmunidad de por vida a las personas que se enferman", y que "estas vacunas tampoco la tienen de por vida". "Seguramente haya hacer refuerzos y durante el primer semestre se irá definiendo cada cuánto", auguró."Nosotros estamos en 67 por ciento de cobertura con una dosis de niños y niñas de entre tres y 11 años y 44 por ciento con dos dosis. Es el grupo etario que empezó más tarde la vacunación, aunque está en ascenso continuo". "Lo que estamos buscando es podamos avanzar lo máximo posible durante enero y febrero para que el inicio escolar sea con la mayor cobertura posible contra covid y también con las vacunas de calendario".Vizzotti sostuvo que el epicentro del aumento meteórico de casos que fue Córdoba, "tiene una estabilidad que esperamos ver en estos días que se torne definitiva" y "la expectativa es así como subió muy rápido (el número de casos), el descenso sea más rápido que las variantes anteriores", gracias a que la variante ómicron "tiene un periodo de incubación más corta y las personas vacunadas transmiten durante menos tiempo".¿CUARTA DOSIS?La funcionaria aseguró que "seguramente habrá refuerzos periódicos", aunque "lo que se está definiendo es el intervalo entre los refuerzos y eso también depende de la situación epidemiológica y del comportamiento de esta variante".