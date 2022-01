Habló Ginés González García: criticó cómo fue despedido y sugirió haber sido víctima de una "emboscada"

el exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, rompió el silencio luego de varios meses y criticó la forma en que el presidente Alberto Fernández lo despidió del Gobierno nacional

“A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”

A casi un año de mediados de febrero de 2021, cuando estalló el escándalo llamado "Vacunatorio VIP" por la presunta administración irregular de dosis contra el coronavirus a un puñado de personas,“Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado; pero (estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia. Quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, afirmó el ex funcionario entrevistado en radio Delta.En la misma línea, Ginés criticó la decisión del mandatario nacional y consideró que no fue justa., evaluó Ginés."Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo", agregó en la misma línea.Por otro lado, aseguró que aquel episodio “no pudo haber sido fortuito” pero también sugirió la posibilidad de que haya sido una "emboscada", momento en el que advirtió que no es amigo de-el periodista quee en el fragmento radial que se volvió viral destapó el conflicto- y que éste "se vacunó porque tenía 79 años"., disparó.Analizó cómo era la pandemia desde el comienzo de la vacunación y que ahora, en cambio, la situación es otra: "Hace un año recién empezábamos a vacunar y estábamos negociando contratos. Hoy tenes una disponibilidad de vacunas total"."Antes había más respeto y miedo sobre la enfermedad, hoy se perdió mucho y es otra de las razones de tantos contagios", agregó el ex ministro, además de que cuestionó a los pacientes que eligen no vacunarse. "Muchos creen que son omnipotentes y que nada les va a pasar. Y eso se traduce en las camas de terapia intensiva. No sé qué argumento falta para que se vacunen", lanzó.Si bien reconoció que "se podrían haber hecho las cosas mejor", advirtió que, como indican los datos, "Argentina es de los países con los mejores resultados del mundo". Añadió que "es logísticamente difícil vacunar cada cuatro meses", por lo que adelantó que "los principales líderes están trabajando en desarrollar vacunas que se prolonguen en el tiempo".Finalmente dijo que en "el tema judicial" está "muy tranquilo", pero que le preocupa "más la gente, porque lo usan por el lado de la grieta" aunque en general no tiene "problemas en la calle".