Se sortea el sueldo de Javier Milei en medio de cuestionamientos por los datos, críticas y explicaciones

el diputado Nacional Javier Milei sortea hoy miércoles 12 de enero su sueldo sueldo de 205.596 pesos desde Playa Grande, Mar del Plata. La "rifa liberal" se realizará de manera digital para - según el entorno del legislador - las más de 900 mil personas mayores de 18 años que se hayan inscripto

Finalmente,El ganadorllamado “La justicia social es injusta”.El jueves 6 de enero fue el primer día para inscribirse y se pudo hacerlo hasta hoy mismo a las 10 de la mañana, en su página web. Durante el primer día, el sitio colapsó llegando a más de 200 mil personas anotadas y 1,2 millones de visitas. A pocas horas de cerrar la inscripción, el entorno de Milei informaba sobre más de 900.000 personas que estaban "empadronadas".La Agencia de Acceso de la Información Público abrió una. Remarcan que dentro del sitio no se informa la política de privacidad de la base de datos.Milei, según corroboraciones mediáticas, tampoco está inscripto en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, por lo que las sospechas indican que no está garantizado cuál será el destino que se le dará a la base de datos luego de la rifa ni cómo los ciudadanos podrían controlar lo que suceda o lo que Milei diga que se hizo.Si a partir de la investigación abierta por dicha Agencia se conocen infracciones, se dispondrán castigos legales. El artículo 31 de la ley señala que el organismo de control podrá aplicar las sanciones correspondientes. Puede ser un apercibimiento, suspensión, clausura o cancelación, y multas que van desde $1000 hasta $100.000.Tras conocerse la investigación, el entorno de Milei salió a decir que el sorteo “no tiene ningún fin comercial” y expresaron presuntas medidas a través de las que se protegerán los datos personales de los postulantes a adquirir su sueldo como legislador en virtud de la normativa vigente.“Diseñamos que la base se registre, que haya un contrato de confidencialidad entre Javier y el programador y que los datos estén encriptados”, argumentaron fuentes cercanas al diputado según Perfil.También señalaron que el contenido se destruirá “una vez consumados los sorteos” y que “no se utilizará para otro fin para el cual la base fue concebida”.El sorteo de Milei generó cuestionamientos incluso su colega liberal, que se mostró en desacuerdo y sugirió que no es de liberal lo que hace su par economista. En tanto, el expertoexplicó que el sorteo le dará el acceso sin control a una cantidad más que interesante de datos personales., disparó Smaldone en su Twitter.