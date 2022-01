Quién es el "kirchnerista" que se ganó el sueldo de $200.000 que regaló Javier Milei con un sorteo

el ganador fue Hugo Federico Nacarado, quien se describió a sí mismo y a su familia como “kirchneristas” y especificó que no acuerda con las ideas que expresa el legislador libertario

Finalmente, realizado luego de que más de un millón de personas se anotaran en una cuestionada base de datos.Llamativamente,El hombre de 40 años ganó el premio de $200.000, entre más de un millón de participantes, durante un acto que se realizó en las escalinatas de Playa Grande con un lema que rezaba, irónicamente, “La justicia social es injusta”.Nacarado tiene un emprendimiento de construcción en seco y reveló que la idea de anotarse en el sorteo “se le ocurrió" a su pareja. "Ella me anotó, porque era mucha plata y no se perdía nada con anotarse”, sostuvo., repitió con picardía en entrevistas que le realizaron medios de comunicación. Al ser consultado sobre “el fenómeno Milei”, el ganador lo definió simplemente como eso, “un fenómeno”. Pero aclaró:La idea de regalar su dieta como legislador les pareció interesante, aunque expresó descreer que fuera por convicciones de Milei en ayudar o por lo "filosófico" de lo que habló el economista., dijo.De cara al futuro, la pareja adelantó que usará parte del dinero para pagar algunas deudas que acumuló en el último tiempo. “Vamos a ver si tapamos algunas deudas y después veremos si un poco lo podemos disfrutar”, afirmó el ganador.“Voy a hacerlo todos los meses”, afirmó el diputado Milei en diálogo con Radio Rivadavia. El actual legislador había adelantado durante la campaña que no iba a cobrar ninguna dieta que saliera del Congreso Nacional, ya que consideraba al hecho como un acto “inmoral” de la “casta política”.Para eso, sus asesores diseñaron una página web para realizar el sorteo. “La gente se va a poder anotar en una página para participar. Solamente pueden hacerlo aquellos son mayores de 18 años y personas físicas”, explicó Milei.El monto que se pondrá a disposición cada mes hasta que haya una actualización vía paritarias de los empleados legislativos es por un total mayor a $205.596. Además, como conto Data Clave, Camisetas, buzos, gorras, barbijos, posters, banderas y pegatinas son algunos de los productos que comenzaron a venderse en un sitio web llamado “Milei Presidente”.Milei fue criticado incluso por su colega libertario bonaerense, José Luis Espert, y acusado de "populista" por unas cuantas voces. Por otra parte, desde el Gobierno, en virtud de la ley de datos personales, se inició una investigación de oficio para conocer qué destino tendrá la enorme base de datos que recopiló el diputado porteño a través de la web que abrió.