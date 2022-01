El gobierno reconoció la solidaridad social de las empresas que van a disminuir su consumo de energía

"El gobierno nacional está tomando una cantidad medidas en este sentido, en conjunto con la provincia e intendencias, para tratar de estar atentos a los riesgos que esto pueda llevar adelante"

"el gobierno reconoce la solidaridad social de esas empresas que van a disminuir su consumo de energía durante los días de hoy y mañana para hacer frente entre todos y todas a esta situación", a la que calificó como "particular y excepcional, por buenas razones como es el crecimiento económico y por malas razones como es la ola de calor y estas nuevas temperaturas que estamos viviendo en el mundo"

La portavoz de la presidencia,, "estamos en un momento particular desde hace varios meses ya,En este sentido, remarcó que la capacidad instalada se encuentra en el 68% "producto de la gran recuperación económica de casi 10 puntos de crecimiento" del 2021 y tomó esto como uno de los puntos que llevan a que nuestro sistema prevea quecomentó y resaltó el decreto publicado anoche en Boletín Oficial que declara el cese de actividades de hoy y mañana.Cerruti indicó que tambiény remarcó que están llevando adelante "un diálogo profundo y minucioso" desde la Secretaría de Energía con. "La mayor demanda de energía viene por parte de los grandes consumidores que son las empresas y las industrias que están participando en este círculo virtuoso de reactivación de la economía", manifestó y aclaró queTambién sostuvo que. La funcionaria expresó que principalmente, "el pico de actividad industrial y el pico de consumo tiene que ver con el AMBA, sobre todo la zona sur, no tanto de la Ciudad sino del Gran Buenos Aires"., no están relacionados uno con las otras" alertó y añadió que ", una cosa no tiene que ver con la otra". "Las empresas tienen que invertir porque es parte de lo que se comprometen en los pliegos por los que tienen esas empresas consecionadas", subrayó Cerruti.