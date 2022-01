Contundente crítica de la CGT: Macri debería llamarse al silencio

Desde la CGT volvieron a manifestar sus inquietudes sobre los cortes en el suministro eléctrico. Fue la voz del titular de la Regional lomense “Carlos Costello” y dirigente de Luz y Fuerza esta vez. Para Jorge Torres la situación es “una combinación de varios factores” entre los que detalla la falta de inversión, la reactivación económica y la ola de calor.

“No nos olvidemos que durante el gobierno de Macri tuvimos un día del padre a oscuras que por falta de inversión y mantenimiento nos dejó a Argentina y a países limítrofes sin energía. Por eso, debería llamarse al silencio. No es oportuno que señale un montón de cosas, menos como manejó la política energética durante su gobierno”, dijo el dirigente de Luz y Fuerza.

“Primero quiero aclarar: Los trabajadores no somos cómplices de las empresas. También somos víctimas de las empresas eléctricas que en el último momento reavivaron muchas de las acciones que hacían durante los ´90: retiro voluntario, achique de personal, flexibilización, falta de planteles, persecuciones y sanciones”, dijo en diálogo con Política Argentina.Según señaló, en la zona sur del Conurbano,“Durante el macrismo se le dio un 3 mil por ciento de aumento y las empresas no invirtieron casi nada. No obstante, tuvieron la posibilidad de que no haya cortes por el cierre de pymes y la caída de la actividad económica”, sostuvo Torres al remachar que “hoy, en el marco de la reactivación económica y la ola de calor hace que se vean los problemas de red que tenemos. Estamos ante un combo explosivo que hace ver y notar la falta de inversión que no hicieron las empresas”.Torres se mostró muy crítico del mensaje del ex presidente Macri en Twitter.Consultado sobre la posible solución a la problemática, remarcó que “obviamente mi corazón dice que hay que estatizar, pero es una decisión política que debería tomar el Poder Ejecutivo o el Congreso”. “Al ciudadano de a pie, no es la prioridad quien le brinda el servicio sino la calidad del servicio mismo”, indicó.Para Torres, “Por último, cuestionó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por la “mesa judicial” y denunció persecución a los trabajadores del sindicato durante el gobierno amarillo., vaticinó.