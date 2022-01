López Murphy, en contra del trabajo remoto estatal en pleno siglo XXI: "Revela que no es necesario"

Ricardo López Murphy, el diputado nacional de Juntos por el Cambio que supo ser ministro de Economía de La Alianza, consideró que la posibilidad de que empleados públicos realicen trabajo a la distancia revela que "no es necesario ese trabajo"

el 67,1% de los argentinos considera que es más productivo en su casa, en contraposición al 32,9% que cree que su eficiencia aumenta en la oficina

En pleno siglo XXI,La embestida del economista liberal contra los trabajadores públicos surge como respuesta a la decisión del Gobierno nacional de que una porción de los empleados de la administración pública nacional -a excepción de todos los trabajadores de la salud y sectores como las fuerzas de seguridad, laboratorios, bancos y otros vinculados a la gestión sanitaria- realicen teletrabajo hoy y mañana debido a la ola de calor y la alta demanda energética. El objetivo es priorizar el servicio de luz residencial, sin cortes., aseguró el ex funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa, actualmente aliado de Juntos por el Cambio.En diálogo con Radio Rivadavia, el ex ministro de Economía afirmó que "este mecanismo parece imprudente para los propios trabajadores"."Es una medida más de una serie de acciones que tienden a generar desaliento en la gente que hace esfuerzo, paga impuestos, trabaja, cumple con sus obligaciones. Me parece lamentable", se quejó el dirigente opositor de manera insólita y en línea con el rechazo dea la medida.El jefe de Gobierno porteño justificó su decisión en que tiene a "todos" los empleados abocados a la gestión sanitaria, cosa improbable teniendo en cuenta que en la Ciudad hay más de 216 mil trabajadores públicos. Además, el dirigente PRO no consideró que la decisión nacional excluía a los empleados de esas tareas.Sobre los masivos cortes de luz registrados en los últimos días y en medio de la ola de calor, el legislador consideró que se trata de una política del oficialismo: "No invertimos, pagamos tarifas a las empresas que no le permiten hacer el mantenimiento. Por eso tenemos problemas energéticos".A mediadios de 2020,, el portal online de búsquedas empleo, realizó una encuesta en seis países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México, en la que consultó a personas de todas las edades y de ambos sexos si creen que se implementará la tendencia del teletrabajo de manera definitiva.Según el sondeo,Al momento de destacar beneficios por trabajar desde el hogar,. El, el 10,6% plantea como beneficio poder disfrutar de trabajar en compañía de sus seres queridos y compartir más tiempo de lo habitual, así como también, pasar más tiempo en su casa (6,5%), poder aprovechar más el tiempo del almuerzo y tener la posibilidad de cocinar (2,4%).A la hora de pensar en las desventajas del home office:Por otro lado, una trabajo de análisis internacional de la firma. Como los que López Murphy, evidentemente, no conoce.