Gestapo antisindical: Casassa ratificó audios sobre Mesa Judicial bonaerense y compromete a Vidal

El subcomisario de la Policía Bonaerense y contadordeclaró por casi dos horas ante laeste jueves y ratificó que es él a quien se escucha en una serie de audios en los que da precisiones de cómo funcionaba lay comprometen a la exgobernadoray al procurador bonaerensepor la Gestapo antisindical. Indició que son grabaciones de 2018 que compartió con colegas vía Whatsapp.Casassa prestó testimonio en el marco de la investigación parlamentaria que se está llevando adelante a raíz del caso “”.El subcomisario aclaró que no estaba en condiciones de probar lo que decía en los audios por eso no los denunció. De acuerdo a fuentes legislativas, esto podría estar relacionado a la estrategia defensiva del policía porque si decía estar al tanto de la maniobra delictual y no la denunció se hubiera involucrado en un problema judicial. De hecho, el exministro de Seguridad Cristian Ritondo lo acusó en la justicia de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber denunciado en su momento los hechos que relató. En su presentación judicial, Ritondo rechaza las acusaciones en su contra.Casassa es subcomisario y cumple funciones en la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas. Se desempeña en la dirección de Lavados de Activos. Durante el macrismo participó de allanamientos en causas contra dirigentes kirchneristas. Según la propia denuncia de Ritondo, Casassa fue asignado junto a una decena de policías. Es decir, el subcomisario conocía el entramado de esas causas desde su interior.Los audios en que se escucha a Casassa, y que difundió Página 12, fueron presentados en la Justicia por Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Daniel Scioli. ¿Qué decía el policía bonaerense en esos audios, que este jueves ratificó y fechó en 2018? Que durante la gestión macrista, la Oficina de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerensese lo escucha decir en los audios.En las grabaciones de voz, Casassa señala que “esa oficina (de Asuntos Internos, comandada por Guillermo Berra) es la que tenía acceso a Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados, siempre y cuando hubiera una causa. La usaban para juntar toda la información con la que después hacían los diferentes armados”. Le acuerdo al subcomisario, que le habla a un tal “Fer” en los audios, en esa “Mesa Judicial estaba Conte Grand junto con Vidal" y “eran los que armaban las causas”. “Con el fiscal de Avellaneda lo destrozaron a Moyano, lo quisieron meter preso”, añadió. “Se juntaban en la SIDE”, precisó.En línea con esa afirmación, este jueves el juez Ernesto Kreplak, en el marco de la causa conocida como “Gestapo antisindical”, requirió a la AFI que informe si los exfuncionarios y empresarios imputados, incluyendo a la exgobernadora María Eugenia Vidal, ingresaron a la exSIDE entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2017. Se trata del caso que se abrió por el hallazgo en la exSIDE de una filmación realizada en la sede porteña del Banco Provincia en la que se ve y escucha a espías, funcionarios bonaerenses y empresarios coordinar el armado de causas contra sindicalistas. tanto Vidal como Salvai, Ritondo y Conte Grand tenían teléfonos encriptados de la agencia de inteligencia. En otro pasaje de los audios que Casassa reconoció como propios este jueves también se lo escucha decir queEl próximo martes, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia espera que se presente a prestar testimonio el procurador bonaerense Julio Conte Grand. Su nombre no solo fue mencionado por Casassa en los audios que tuvieron trascendencia pública. En la reunión del escándalo del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se encontraban jerarcas de la AFI, empresarios y funcionarios bonaerenses, el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, afirmó respecto al armado de causas contra el gremialista Juan Pablo "Pata" Medina: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”.Estas frases sumadas a los dichos de Casassa y a que tenía un celular de la AFI encriptado comprometen al procurador bonaerense que por ahora no está imputado en la causa judicial.El mismo martes 18 de enero, la comisión bicameral va a realizar una inspección ocular en la sede porteña del. Respecto a los empresarios imputados, la comisión está trabajando para reprogramar sus citaciones. Por otro lado, la empresa Axis envió un escrito en el que informó que no vende sus productos de manera directa sino a través de dos “vendedores oficiales”: “Anixter Argentina S.A.” y “Distecna S.A”, ambas firmas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la comisión ya se dirigieron hacia Anixter Argentina y Distecna con el objetivo de poder saber si alguna de las dos firmas vendió o alquiló la tecnología a la AFI o al Banco Provincia. La hipótesis principal es que fue la agencia de inteligencia la que adquirió el material. Aunque aún no está claro cómo lo hizo. Pudo haber recurrido a fondos reservados.Un dato no pasa desapercibido para varios integrantes de la comisión bicameral: el 4 de mayo de 2017, el ministrose reunió con el titular de la AFI,, y el entonces presidenteen laSe sospecha que allí pudo haberse dado inicio a la maniobra que se está investigando.