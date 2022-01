Proyecto a largo plazo: el principal objetivo de la agenda ambiental en Argentina

Un ejemplo son las provincias del litoral, como Corrientes, Entre Ríos o Misiones, en las que normalmente no es una temporada de fuego para esas regiones

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) determinó que “la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”, lo que produjo “cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera”.

durante enero se inaugurarán los primeros cinco Faros de Conservación en el Delta, estaciones de monitoreo que cuentan con cámaras de detección de humo y calor. A lo largo del año replicarán esto en la Patagonia, Córdoba y San Luis

desde la oposición también están discutiendo el fortalecimiento del ecosistema de Triple Impacto; la Ley de envases; Reducción de plásticos de un solo uso; Ley de economía circular/economía verde; Gestión de neumáticos fuera de uso (que tiene media sanción del Senado y vigencia), y proyectos de eficiencia y transición energética

“El Estado está para dar respuestas”

es sabido el impacto ambiental que ocasiona la actividad minera, como por ejemplo la contaminación del agua y el uso excesivo de este recurso.

“las proyecciones de cambio climático indican que en el sur de sudamérica la frecuencia de estos fenómenos se van a incrementar a lo largo del tiempo”

La inclusión de temas ambientales en la agenda política se convirtió en una demanda social urgente en la Argentina. El medio ambiente aqueja problemas que no pueden esperar, ya que el cambio climático incrementó la frecuencia de ciertos fenómenos. De esta manera, las medidas que tome el Gobierno no sólo deben ser a corto plazo sino también a futuro, con el objetivo de consolidar un proyecto sostenible en el tiempo.De todas maneras, no a todas las problemáticas ambientales se le puede atribuir su razón por el cambio climático. Actividades como la megaminería y la explotación petrolera off shore en las plataformas marítimas puede representar un problema en sí por su impacto en el ambiente.En el último tiempo, los incendios forestales se llevan todas las miradas debido a la cantidad registrada, el número de hectáreas afectadas y las zonas en los que ocurren. En las últimas semanas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dio cuenta de focos activos en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Salta, Formosa, Mendoza y La Pampa.Al respecto, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación,, expresó asu preocupación:. En ese sentido, el cambio climático es un factor importante para entender por qué están ocurriendo con frecuencia estas problemáticas y afectan regiones que antes no se veían afectadas, pero no el único., doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador asistente en hidroclimatología del CONICET, analizó la incidencia del accionar humano y las condiciones climáticas en la generación de incendios forestales., planteó paraEn esa línea, el especialista ejemplificó: “Lo que pasa con los incendios naturales que se dan en la Patagonia típicamente por tormentas eléctricas, es que para que se genere una tormenta se necesita de una energía disponible en la atmósfera. Un mayor calentamiento de esa atmósfera me va a estar generando una mayor energía para generar tormentas convectivas”., resaltó.En este escenario, lo que pueda realizar el poder Ejecutivo y Legislativo debe estar enfocado en la prevención o en contrarrestar los efectos adversos. Ante eso, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) de Argentina y el Ministerio de Ambiente declararon a fines del 2021 en todo el territorio la emergencia ígnea por un plazo de 12 meses, dado el "riesgo extremo" de incendios de bosques y pastizales., señaló Federovisky ante ese medio.A su vez, afirmaron desde el Ministerio de Ambiente queEn esa línea, el viceministro de Ambiente recordó también otras medidas que se tomaron desde la cartera ambiental. ”Desde los dos años de gestión hemos logrado robustecer de manera inédita por ejemplo el plan nacional del manejo del fuego y también pusimos en el centro de la gestión la cuestión vinculada a los residuos sólidos urbanos”, resaltó.Por otra parte, se destaca la necesidad que ambientalistas señalan como urgente en cuanto a la sanción de la Ley de Humedales, que desde el 2013 se vienen presentado iniciativas similares en el Congreso, pero no avanzaron sus tratamientos en el recinto., planteó la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Camila Crescimbeni.En tanto, la legisladora que milita en las filas del PRO le adelantó aque la oposición ya está trabajando en ese proyecto de ley para incluirlo en la agenda parlamentaria 2022, con eje en el establecimiento de presupuestos mínimos de protección y conservación de los humedales., resaltó.Asimismo, manifestó queLos cambios en la matriz energética son señalados como algo necesario en la Argentina. Así lo planteó Julián Tobal, representante de la Red de Universitaries por la Crisis Climática, quien indicó al mismo tiempo la complejidad de ir hacia una transición energética.“Es un tema muy complejo la explotación petrolera offshore porque por un lado tiene efectos en el ambiente, en los ecosistemas marinos, y por el otro hay que entender que para desarrollarnos en el contexto en que nos encontramos, no estamos en la posibilidad de dejar de usar de la noche a la mañana combustibles fósiles”, sostuvo paraDe todas maneras. agregó:Sobre el cierre del año, el Gobierno habilitó la explotación petrolera en tres zonas que se ubican, en uno de los casos, frente a las costas de Mar del Plata. Así lo confirmó mediante la Resolución 436/2021, publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial.Al respecto, Federovisky informó queSin embargo, la medida generó repercusión en un sector de la población marplatense, que llevó adelante diversas protestas en la ciudad balnearia. “Vecino, vecina, no sea indiferente, instalan petroleras en el mar que es de la gente”, señalan algunos carteles en los principales accesos a Mar del Plata. Incluso hubo algunas protestas y una campaña de una reconocida organización ambiental internacional con actores "empetrolados".Consultado por los reclamos, el viceministro de Ambiente expresó que “está muy bien que la sociedad y las organizaciones ambientales en particular respondan con las inquietudes y los temores que tienen respecto a eso"., enfatizó, y adelantó queEste tipo de actividades no es la única en el ojo de la tormenta de manifestantes autoconvocados y organizaciones internacionales. El Gobierno de Chubut tuvo que dar marcha atrás en diciembre a la ley de zonificación minera debido a las fuertes protestas de organizaciones ambientalistas.Dicha iniciativa autorizaba la "diversificación productiva" en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaba una inversión superior a los USD 1.000 millones.No obstante,, señaló el especialista Juan Rivera a este medio.En la Argentina se consumen en promedio 350 litros de agua por persona, cuando el promedio mundial es de 300 litros por persona, de acuerdo a un informe. Es decir, que estamos en un 50% por encima del promedio mundial de consumo de agua corriente por persona.El derroche de este recurso es monitoreado por la cartera de Ambiente, que apunta a la “concientizaciòn de la población y al trabajo activo con las empresas proveedoras de agua corriente para garantizar mejoras en el servicio”., planteó Federovisky.Consultado por la posible escasez del agua, el funcionario manifestó que no se puede "tomar al país como un todo porque hay un sector de la Argentina, aproximadamente un tercio de su territorio que tiene disponibilidad de agua, con la Cuenca del Plata, del Paraná, del Uruguay y Pilcomayo".Sin embargo, precisó que "al mismo tiempo dos tercios del territorio están sometidos a la aridez histórica, como la Patagonia, la meseta patagónica, el centro de la Argentina y las provincias norteñas cordilleranas”, por lo cual "la escasez del recurso es una realidad salvo que lo miremos sólo desde la realidad de Buenos Aires”.Por otra parte, Rivera se refirió a la ola de calor que atraviesa el país, al revelar que“No solo hablamos de olas de calor sino también noches tropicales donde la temperatura mínima se mantiene por encima de un determinado valor y con un impacto en las personas”, destacó, y lo adjudicó a las emisiones de gas invernadero.En ese sentido, alertó: “En esa misma línea, Julián Tobal reiteró sobre las consecuencias a corto y largo plazo por el cambio climático., detalló.Ante este escenario, los entrevistados coincidieron en la necesidad de un proyecto a largo plazo, pero también la toma de medidas urgentes., aseguró el viceministro de Ambiente.De esta manera, la agenda ambiental llegó para quedarse. Las problemáticas que afectan a la Argentina no pueden esperar. El ciudadano desde su lugar puede contribuir a mejorar la situación, pero la respuesta debe provenir desde los altos cargos.