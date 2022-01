Autotest de Covid-19: se empiezan a vender la próxima semana en farmacias a 1.560 pesos

la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, sostuvo que el primer laboratorio que estaría en condiciones de entregar unidades a las farmacias para su comercialización lo haría "la semana que viene"

Se acerca, finalmente, el comienzo de la venta masiva de autotest para detectar el coronavirus en la Argentina:Otra confirmación importante que brindó la titular de la organización de conglomera farmacias es cuánto va a costar comprar un autotest:Reinoso precisó que las fechas estimadas para la llegada del primer autotest a las farmacias se ubican "entre el 25 y 30 de enero", producidos por un primer laboratorio, mientras que "después algún otro los primeros días de febrero" entregará unidades para su comercialización.Remarcó en declaraciones por radio Del Plata que la venta de las unidades irá incrementándose "en la medida que los laboratorios vayan fabricando y también importando"., informó.Consultada sobre si este examen tendrá validez oficial en caso de requerir acreditar un negativo de coronavirus para un viaje, la farmacéutica dijo que aunque va a tener el registro en el Sistema Nacional de VigilanciaSin embargo, aclaró que elloPor otra parte, la farmacéutica precisó que no es "engorrosa" la implementación de venta de los test aprobados por Anmat y producidos por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener porque "las farmacias estamos muy acostumbradas a registrar datos".Y explicó que las recetas que se reciben a diario se graban y se autorizan, y que, con la pandemia, surgió un desafío "casi extraordinario" porque hubo que tomar recetas por whatsapp o mail.Reinoso explicó que. "Lo lógico es que se compre el test para una persona que tiene síntomas para poder confirmar si es Covid positivo, pero puede pasar que venga una persona por ser contacto estrecho y ahí recomendamos que espere 5 días", agregó."En este momento estos autotest no están cubiertos por las obras sociales pero nosotros no tendríamos ningún problema si una obra social quiere incluirlos", señaló Reinoso, quien remarcó que "esperemos que esto sea una herramienta para poder descomprimir la situación" que se viven en los centros de testeos, con largas filas para acceder a los controles.