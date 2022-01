Carla Vizzotti tomó distancia para hacer obligatoria la vacuna contra el COVID

Mediante una conferencia de prensa, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se distanció del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del Frente de Todos para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en la Argentina.

A sus ojos, “no es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas”. “En Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”, dijo la titular de la cartera sanitaria.“No la hemos incorporado y la convicción de saber que la incorporación de una vacuna calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política. Hay un porcentaje que no se vacunó porque no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que aunque sea obligatoria no se va a vacunar”, dijo la ministra.Previamente informó que “un millón y medio llegarán al país entre febrero y marzo”. Esta estimación se da tras la aprobación por parte de la Anmat el uso de este fármaco para niños de entre 5 y 12 años.