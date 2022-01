Sorteo del sueldo de Milei: venden la supuesta base de datos pero Avanza Libertad niega hackeo

en estos días un usuario anónimo puso a la venta lo que anunció como la base de datos de más de un millón de participantes del sorteo de Milei. Todo en un foro de internet, presuntamente de hackers, y a cambio de poco más de USD 10 mil

Los capítulos polémicos alrededor del sorteo de lacomo diputado nacional siguen sucediéndose. No tanto desde lo ideológico o conceptual, pese a las críticas intra-liberales que sufrió acusado de "populismo", sino por lay la protección y uso de esa información valiosa.Tras las dudas ya existentes sobre el manejo y la protección de los datos personales que solicitaba el economista para poder registrarse al sorteo de su sueldo,El protagonista del nuevo capítulo en la novela del legislador de Avanza Libertad es, un usuario que a las 3 de la mañana del miércoles ofreció a la venta(base de datos del diputado argentino Milei): según aseguró, el ID y número del candidato, nombres y apellidos, correo electrónico y número de documento de todas las personas que se anotaron.Se trata de exactamente 1.040.622 personas, según indica el posteo realizado en el mismo foro que, días atrás, publicó la venta de datos del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El supuesto paquete de datos es ofrecido a cambio de 10.500 dólares."La base de datos del sorteo del sueldo de Milei no ha sido hackeada", le dijeron desde el espacio libertarion a Perfil. Explicaron que como "los datos están encriptados", si esa base hubiera sido "hackeada y copiada, los datos son ilegibles al estar encriptados".Además, sostuvieron que "el usuario que la ofrece en esa red es un usuario nuevo" lo cual indica que "no tiene trayectoria en esa red" y "hace ver que es una estafa"."Alguien pudo haber armado una base con datos falsos y la está vendiendo a ese precio. Si alguien la compra no estará adquiriendo una base de datos de la web del sorteo. Es una estafa", remarcaron.Fuentes del sector de seguridad informática aseguraron a Página/12 que la supuesta filtración genera una serie de dudas. Por un lado, el costo por usuario requerido era demasiado alto y el usuario que hizo la oferta había sido creado apenas unas horas antes de la publicación.