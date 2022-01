Caamaño sobre los ingresos a la AFI: "Esto no se puede hacer sin que sepan Macri y Vidal"

"es un escándalo que funcionarios vinculados a la mesa judicial de Macri y Vidal hayan visitado la AFI, estas reuniones eran para concretar las ilegalidades que iban a cometer" manifestó y resaltó "se juntaban a pensar una estrategia antisindical, eran parte del Lawfare, esto no se puede hacer si no hay una orden de arriba, sin que sepan Macri y Vidal"

al respecto de los agentes que participaron de la mesa de la Gestapo con los funcionarios de la exgobernadora, expresó que "no hay posibilidad de que 3 directivos de la AFI hagan las tareas que se ven en el video sin autorización, es una organización vertical"

todo lo que hicieron fueron ilegalidades" denunció y lanzó que "Macri sigue siendo el jefe de la mafia"

la interventora de la AFI y presidenta de la organización Justicia Legítima planteó que esta de acuerdo con la movilización del 1F "porque la va a hacer el pueblo, la gente a la cuál la Justicia siempre la da la espalda" y acotó que "es más que necesaria la movilización de la gente el 1F"

