Lula, Pepe Mujica, Evo, Correa y otros seis ex presidentes apoyaron a la Argentina ante el FMI

Nueve ex presidentes de América Latina, un ex mandatario de España, una ex vicepresidenta, ex cancilleres y dirigentes de toda la región firmaron una carta pública en la que le solicitan al Fondo Monetario Internacional que acepte una serie de pedidos que viene realizando la Argentina en el marco de su negociación con el organismo para reestructurar los USD45 mil millones de deuda que tomó Juntos por el Cambio

el ex presidente brasileño Lula da Silva; el ex jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; y los ex mandatarios Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras), José Mujica (Uruguay) y Leonel Fernández (República Dominicana)

"Los abajo firmantes, con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones.", comienza el texto, de apoyo absoluto al país.El texto lleva firmas de peso:Particularmente cabe destacarse los casos de Rodríguez Zapatero, ex mandatario español influyente en la región; de Evo y Zelaya, cuyos espacios políticos gobiernan en Bolivia y Honduras nuevamente; y de Lula, que tiene todo dispuesto para ganar los próximos comicios y volver a conducir nada más y nada menos que a Brasil.El pronunciamiento lleva como título “el FMI debe asumir su responsabilidad” y cita un fragmento de la carta que el papa Francisco envió en abril de 2021 al FMI y al Banco Mundial por las reuniones de primavera (del Hemisferio Norte) de esos organismos, en la que el pontífice exhortó a respaldar el funcionamiento de los mercados con “leyes y regulaciones que contribuyan al bien común, garantizando que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, funcionen para los objetivos sociales que tanto se necesitan durante la actual emergencia sanitaria mundial”.El texto también fue suscripto por otros dirigentes de importantes de la región, como Celso Amorim (Brasil); la senadora Lucía Topolansky (Uruguay); el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez Ominami (Chile); el actual embajador de Bolivia en la ONU, Diego Pary; y los ex cancilleres Ricardo Patiño (Ecuador) y Jorge Lara Castro (Paraguay), entre otros., señala el documento en su tercer párrafo.El reclamo de Lula, Evo Morales, Mujica, Zapatero y los demás ex presidentes de la región se difundió a solo dos días de un nuevo vencimiento de la deuda con el Fondo. Este viernes el país tiene un compromiso de pago por USD 731 millones en concepto de amortización de capital. El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en una reciente entrevista al periódico francés Le Figaro que el país “necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo” que le permita “continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible”.