Deuda internacional: llega una misión del FMI en medio de dudas por el incumplimiento de la meta de reservas

Este martes arribará a la Argentina una nueva delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del incumplimiento de la meta de acumulación de reservas acordada para el 13 de junio por parte de la gestión de. La misión del organismo llega para auditar los avances del programa económico luego de que el Fondo aprobara un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares, que inició con un primer desembolso de 12.000 millones de dólares en abril.Pese a que el Banco Central debía engrosar sus arcas con al menos 4.700 millones de dólares, el Gobierno no alcanzó ese objetivo. Una de las razones principales, según advierten analistas y fuentes cercanas al organismo, fue la decisión del equipo económico de no intervenir en el mercado de cambios dentro de las bandas acordadas para evitar un impacto inflacionario en la antesala electoral. Esta maniobra, que prioriza la estabilidad del tipo de cambio, generó inquietud en el FMI.La conducción del Fondo, encabezada por Kristalina Georgieva, observa con atención la sostenibilidad del dólar oficial, que se mantiene "estable" para frenar la suba de precios, pero que al mismo tiempo limita la capacidad del Gobierno para acumular reservas. La preocupación por la viabilidad del esquema se suma a otras dudas sobre la consistencia del plan fiscal y monetario.En este escenario, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, esperaba mostrar ante los técnicos del Fondo algunos logros como el ajuste de las cuentas públicas, una inflación del 1,5% en mayo aunque los precios en dólares se hayan triplicado, y las últimas maniobras para fortalecer las reservas mediante colocación de deuda. Entre ellas, el reciente Bonte 2030 que sumó 1.000 millones de dólares y un REPO en negociación con bancos que podría aportar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares más.Sin embargo, el propio presidente Javier Milei buscó desestimar el incumplimiento. “No es un problema la meta, ya está”, aseguró días atrás en una entrevista. En la misma línea, reiteró que “cuando tenés tipo de cambio flexible, no necesitás acumular reservas” y acusó a los críticos de “mirar el problema de una manera incorrecta”.Esa visión contrasta con informes privados que advierten que, incluso con las últimas operaciones financieras y los posibles desembolsos del FMI, la meta no estaría cumplida. Desde el organismo multilateral, de hecho, se decidió postergar la revisión del programa para julio, a la espera de mayores definiciones y señales de cumplimiento por parte del Ejecutivo argentino.